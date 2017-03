Cảnh báo phượt tốc độ!

Đừng “xách cái mạng lên và đi” Các bạn có nhìn thấy topic Quy định về những chuyến đi đường trường bằng xe máy không bao giờ gỡ xuống của diễn đàn www.phuot.vn không? Các bạn có biết vì sao Admin đã dành một vị trí quan trọng tuyệt đối cho topic này không? Xê dịch trước hết PHẢI AN TOÀN!!! Chúng tôi đã thấy quá nhiều bài học phải trả giá bằng máu, nước mắt và tính mạng của bạn đồng hành trên đường thiên lý trong những năm tháng qua. …. Cho dù bạn còn trẻ, bạn có nhiều hoài bão và đam mê, bạn muốn khám phá và vượt qua bản thân, vượt qua những thử thách nghiệt ngã để chứng tỏ mình, thỏa mãn niềm vui của chính mình. Chúng tôi đồng ý rằng bạn có quyền “Xách balô lên và đi” nhưng xin đừng “Xách cái mạng lên và đi”. Đấy là một hành vi vô nghĩa nhất cho bất kỳ một dân đi nào, hơn thế còn đem lại những cái nhìn thiếu thiện cảm của xã hội với cộng đồng phượt chân chính. Phượt không phải là cái gì vĩ đại hay to tát. Phượt đơn giản chỉ là lên đường để trải nghiệm thiên nhiên và cuộc sống, cho dù dưới bất kỳ hình thức nào, sung sướng hay nhọc nhằn. Trích topic cùng tên trên diễn đàn phuot.vn Chết vì cố phượt Mới đây, phượt thủ Hanamichi (TP.HCM) đã chết vì kiệt sức trong chuyến đi phượt Nha Trang - Đầm Môn (Vạn Ninh - Khánh Hòa). Theo một số thành viên trong chuyến đi, đến tối 20-7, Hanamichi có biểu hiện kiệt sức, chóng mặt. Mọi người khuyên nên nghỉ ngơi nhưng Hanamichi đòi đi tiếp. Một thành viên trong đoàn đã tình nguyện cõng cô đi nhưng được vài bước thì cô buông tay khỏi cổ người cõng. Hanamichi bắt đầu co giật và hạ huyết áp, nhiều người phải giữ chặt người và bỏ đèn pin vào miệng vì sợ cô cắn phải lưỡi. Một số khác tỏa đi tìm thuyền để đưa cô vào đất liền điều trị. Đến khuya 20-7, khi vừa lên cano được 10 phút thì cô trút hơi thở cuối cùng. Theo gia đình nạn nhân, một tháng trước lúc tham gia đi phượt, Hanamichi đã ăn kiêng liên tục để giảm cân và khi tham gia chuyến đi đã bị kiệt sức dẫn tới tử vong. Cuối tháng 4-2009, giới chơi xe phân khối lớn ở TP.HCM tổ chức một chuyến phượt bằng Honda từ TP.HCM sang Campuchia. Khi đi qua đến đất Campuchia, đoàn phượt thấy đường đẹp nên thi nhau tăng tốc độ và anh Nguyễn Tiến Thảo (“Thảo ya”, quận 8) đã bị tai nạn khi ôm khúc cua với vận tốc lên tới 170 km/giờ.