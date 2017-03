‘Cánh diều cõng tôi bay khắp thế giới’

Ông NGUYỄN VĂN MINH, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM: Giữ dòng chảy nghệ thuật truyền thống TP.HCM có 16 nghệ nhân vừa được đề nghị phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú lần đầu tiên. Trong đó có sáu nghệ nhân thuộc lĩnh vực nghệ thuật trình diễn dân gian-âm nhạc tài tử Nam Bộ. Khác với loại hình âm nhạc đương đại, các nghệ nhân âm nhạc tài tử đóng góp âm thầm chắt chiu, dìu dắt, truyền dạy với tâm nguyện góp phần vào việc bảo tồn và phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật truyền thống dân gian, độc đáo của vùng đất Nam Bộ. Trong dòng chảy văn hóa nghệ thuật nói chung và nghệ thuật truyền thống của TP nói riêng, các nghệ nhân là những chiến sĩ văn hóa thực thụ. Họ đã dành hết tâm huyết, ngón nghề, sức lực và cả sức của cho nghệ thuật truyền thống dù chưa nhận được bất cứ ưu đãi vật chất nào của Nhà nước hoặc cộng đồng. Thời gian qua, TP đã tập trung tìm chọn những tài năng xuất thân trong các gia đình có nhiều thế hệ làm nghệ thuật để được đào tạo, phát triển kỹ năng nghệ thuật. Tuy vậy, việc bảo tồn, phát huy các giá trị nghệ thuật dân gian, truyền thống còn gặp nhiều thử thách do không hợp thị hiếu với một bộ phận công chúng, nhất là giới trẻ. Chúng tôi phải tìm cách đi đường vòng là đưa các chương trình nghệ thuật truyền thống vào giới thiệu ở các trường tiểu học, trung học, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc. TP.HCM là một TP trẻ năng động nhưng luôn giữ gìn, phát huy các mạch chảy của nghệ thuật truyền thống. Đó chính là giá trị văn hóa mang nét đặc trưng của nhân dân TP.HCM. ______________________________________ Tôi được nhiều trường học quốc tế trên địa bàn TP.HCM mời đến dạy các em nhỏ làm diều trong giờ học ngoại khóa. Các em rất phấn khích, say mê làm diều. Nhưng không gian TP chật hẹp quá, không đủ an toàn cho các cháu chơi. Diều đẹp trước hết phải là diều bay an toàn. Giá như TP quy hoạch được khu vui chơi đủ rộng cho các em chơi diều thì quá tốt. Ở Malaysia, giữa TP cũng có những đồi diều rất rộng để người dân đến chơi. Hôm nghe tin bé trai năm tuổi bị diều cuốn lên cao 20 m rơi xuống đất tử vong hồi tháng 3 tại Hóc Môn, tôi bàng hoàng vì nơi đây chỉ nên dành cho trẻ con thả diều vui chơi, không đủ sức chứa cho con diều khổng lồ bay an toàn như thế. Hai lần trước đó, khi được mời về đây hướng dẫn cách chơi diều, tôi đã đề nghị địa phương cần lập hàng rào bảo vệ, những người đến thưởng thức phải ở khoảng cách an toàn khoảng 50 m trở lên. Nghệ nhân NGUYỄN THANH VÂN