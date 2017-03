Cánh diều vàng 2009: Mỹ nhân nào sẽ thắng?

Ngô Thanh Vân và Đỗ Hải Yến: Chờ một chiến thắng ngoạn mục



Một lần nữa hai người đẹp của làng điện ảnh lại “chạm trán” nhau tại một giải thưởng điện ảnh lớn của nước nhà. Còn nhớ cách đây 3 năm, cả hai gương mặt mới của làng phim đã khiến công luận được dịp xôn xao khi “qua mặt” đàn chị Trương Ngọc Ánh để giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Liên hoan phim 15. Công bằng mà nói chiến thắng của hai người đẹp vào thời điểm đó vẫn chưa nhận được sự đồng tình từ công chúng. Cả cô Pao ( "Chuyện của Pao" ) của Hải Yến lẫn nhân vật Thúy ( "Dòng máu anh hùng" ) của Ngô Thanh Vân vẫn bị coi là những vai diễn dễ xem chứ chưa tạo được ấn tượng. Cũng không thể phủ nhận rằng, khi ấy cả hai đều là những cô gái còn rất trẻ, mới bước chân vào nghiệp diễn với một lối diễn chân thực nhưng vẫn chưa thật có chiều sâu.







Hải Yến hóa thân thành cô Duyên ngây thơ trong "Chơi vơi"

“Chơi vơi”

“Bẫy rồng”

Hải Y

Quang Hải

Ngô Thanh Vân

“Bẫy rồng”

gô Thanh Vân

Trở lại với Cánh diều vàng năm nay, cả Duyên củavà Trinh củađều đã dày dặn kinh nghiệm hơn. Họ hoá thân vào nhân vật của mình gần như hoàn hảo. Không ai ngờến, sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc tình nhiều sóng gió với, lại có thể vào vai Duyên - một cô gái ngây thơ, trong sáng, khát khao yêu đến thế. Còn với, có lẽ tất cả những ai đã xemđều phải thừa nhận một điều: cô đang đứng trên đỉnh cao của thành công trong điện ảnh. Không đơn thuần là một cô gái chỉ biết đánh đấm trên phim, Nđã thổi hồn cho hình tượng đả nữ bằng những phân đoạn nội tâm rất xúc động.



Mạnh mẽ, cá tính nhưng ẩn sâu

trong tâm hồn Trinh (Ngô Thanh Vân) là nỗi đau

Ngô Thanh Vân

Đỗ Hải Yến

Thanh Hằng, Minh Hương, Ngọc Hiền: Chờ một sự bất ngờ

Ngô Thanh Vân

Đỗ Hải Yến

“Những nụ hôn rực rỡ”

Thanh Hằng

Thanh Hằng

Nguyễn Quang Dũng

Tôi không quan tâm tới chuyện giải thưởng ra sao. Tôi cũng không thích dự đoán những điều mà mình không mấy bận tâm. Nhưng với tôi, Thanh Hằng là người xứng đáng nhất cho giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc

Dũng "Khùng"



Thanh Hằng hóa thân thành một tiểu thư kiêu kỳ nhưng

dễ thương trong "Những nụ hôn rực rỡ"

Thanh Hằng

gọc Hiền

-

“Không cân sức”

.

Mai Duyên

Ngọc Hiền

Ngô Thanh Vân, Đỗ Hải Yến, Thanh Hằng



Ngọc Hiền rất thành công với vai diễn đầu tay trong "Không cân sức"

“Đừng đốt”

Minh Hương

Đặng Thùy Trâm)

Minh Hương

Đặng Thùy Trâm

Đỗ Hải Yến

Ngô Thanh Vân

Minh Hương



Minh Hương được đoàn phim khen ngợi

với vai Đặng Thùy Trâm trong "Đừng đốt"

Ngô Thanh Vân, Đỗ Hải Yến, Thanh Hằng, Ngọc Hiền

Minh Hương

So với những nữ diễn viên có cơ hội “lên ngôi” tại Cánh diều vàng năm nay,vàvẫn là hai gương mặt sáng giá nhất. Dù ai trong hai người được xướng tên trong Lễ trao giải Cánh diều vàng ngày 14/3 tới thì đều xứng đáng.Tuy không được đánh giá cao nhưvànhưng ba gương mặt trên đều có cơ hội trong cuộc đua chinh phục đỉnh cao của điện ảnh lần này.Với vai hài trong bộ phim ca nhạc, có thể nóilà người “thiệt thòi” nhất trong top 5 vừa kể trên. Vai diễn củakhá lạ: khùng một cách duyên dáng, hài hước một cách dễ thương, song những vai diễn như vậy chỉ có thể được lòng khán giả coi phim chứ ít khi được giới làm phim và phê bình gật đầu tán thưởng. Vai diễn có số phận và thiên về nội tâm gần như là tiêu chí bất thành văn để chinh phục giải thưởng cao quý của điện ảnh Việt Nam. Tuy thế, siêu mẫu chân dài vẫn nhận được một phiếu bầu tuyệt đối từ đạo diễn. “” - đạo diễncho hay.Có cơ hội hơnmột chút là Nngười đẹp củaDù bộ phim của hãng Giải Phóng chỉ mới ra rạp được hơn một tuần nhưng phản hồi về vai diễn của "người đẹp bị chém" tương đối tốt. Nhân vật chínhtrong phim có đủ tố chất để khiến BGK lưu tâm: đau khổ tận cùng, yêu hết mình, hy sinh hết mình và cũng nổi loạn hết mình… Tuy nhiên, chính người trong cuộclại cho rằng, cô gần như không hi vọng gì ở vai diễn đầu tay bởi với cô, các đàn chị nhưđã quá xuất sắc.Nếu nhưđang là một ứng viên nặng ký nhất cho giải Cánh Diều Vàng thì(người thủ vaichắc chắn cũng có nhiều cơ hội trong cuộc đua tới danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Không gây ấn tượng nhiều với khán giả song theo nhận xét của những người chủ chốt trong đoàn phim,vào vai khá "ngọt". Cô đã làm sống dậy mộtđầy nhiệt huyết. Ở cô toát lên nét dịu dàng, thanh lịch của một thiếu nữ Hà thành nhưng cũng ẩn chứa sức sống mãnh liệt và khao khát tự do. Vì thế, dù không được đánh giá cao nhưvànhưngvẫn có cơ hội mang về giải thưởng diễn xuất đầu tiên cho mình.Chỉ còn vài ngày nữa là lễ trao giải Cánh diều vàng sẽ diễn ra và danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc nhất sẽ tìm đuợc chủ nhân mới.hay…, ai trong số họ sẽ là người được xướng tên? Chắc hẳn mỗi người yêu điện ảnh đều đã có sự lựa chọn cho riêng mình. Và dù lựa chọn của BGK như thế nào thì cả năm diễn viên đều đã đạt được những thành công nhất định trong sự nghiệp của mình khi tạo được ấn tượng trong lòng công chúng.