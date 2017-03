'Cánh đồng bất tận' xuất khẩu sang Mỹ

Cánh Cánh đồng bất tận sẽ được trình chiếu vào ngày 6/11.

Viện hàn lâm điện ảnh Mỹ phối hợp cùng UCLA Film & Television Archive sẽ tổ chức chương trình chiếu phim mang tên "New Voices from Vietnam" (Những tiếng nói mới từ Việt Nam) và chương trình tôn vinh đạo diễn Đặng Nhật Minh từ 5-14/11 tới.

Phim Mùa ổi của đạo diễn Đặng Nhật Minh cùng các tác phẩm điện ảnh đáng chú ý nhất của các đạo diễn Việt Nam sẽ được trình chiếu tại Mỹ trong thời gian này.

Các đạo diễn Phan Đăng Di (Bi, Đừng sợ), Nguyễn Phan Quang Bình (Cánh Cánh đồng bất tận), Nguyễn Vinh Sơn (Trăng nơi đáy giếng), Bùi Thạc Chuyên (Chơi vơi), Lê Thanh Sơn (Bẫy rồng) và Stephane Gauger (Cú và chim se sẻ) không chỉ mang các bộ phim của mình đến Mỹ mà còn cùng đạo diễn gạo cội Đặng Nhật Minh tham gia các buổi thảo luận với khán giả Mỹ trong thời gian diễn ra sự kiện trên.



Phim "Mùa ổi" của ĐD Đặng Nhật Minh sẽ được trình chiếu trong dịp này.

"New Voices from Vietnam" do Viện hàn lâm điện ảnh Mỹ tổ chức trong khuôn khổ chương trình trao đổi văn hoá và phát triển giáo dục với các đạo diễn điện ảnh từ Việt Nam.

Các đạo diễn khách mời có phim được chọn trình chiếu trong chương trình "New Voices from Vietnam" sẽ có mặt trong chương trình mang tên Lời chào của Viện hàn lâm với ĐD Đặng Nhật Minh, tác giả của những Thương nhớ đồng quê, Mùa ổi, Đừng đốt - đại diện cho Việt Nam gửi tranh đề cử Oscar 2009, hạng mục Phim nước ngoài hay nhất.

Đỗ Hải Yến có tới hai bộ phim được giới thiệu tại Mỹ lần này là Cánh Cánh đồng bất tận và Chơi vơi.

Đặc biệt hai buổi chiếu phim tài liệu của Việt Nam sẽ được tổ chức vào các ngày 6 và 13/11 song song với các suất chiếu phim nhựa.

Ngoài đạo diễn Đặng Nhật Minh, dự kiến, đạo diễn Phan Đăng Di, Nguyễn Phan Quang Bình, Nguyễn Vinh Sơn, Bùi Thạc Chuyên, Lê Thanh Sơn, Stephane Gauger, Phan Xine (tác giả phim ngắn "Dog Day" - Thằng chó chết) cùng các diễn viên Dustin Nguyễn, Đỗ Thị Hải Yến sẽ có mặt tại Mỹ để tham gia các buổi thảo luận sau các suất chiếu phim của mình.

Theo Hoàng Vy (VNN)