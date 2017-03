Cảnh nóng bạo liệt khiến Á hậu Singapore trả giá đắt

một bộ phim với đề tài về sex, bạo hành... vừa được chiếu ra mặt tại Liên hoan phim Quốc tế Singapore và thu hút nhiều sự chú ý. Phim có sự góp mặt của Á hậu cuộc thi Hoa hậu Thế giới Singapore, Angeline Yap, cô có rất nhiều cảnh nóng nhạy cảm với cả bạn diễn nam và nữ. Chia sẻ về lý do đóng phim, người đẹp cho biết, cô không thích những thể loại hài hước hay tình ái lâm ly, bởi: "Chúng quá bình thường và nhàm chán. Quá nhiều người hỏi tôi sao lại dám đóng thể loại này, và tôi nghĩ mình cần giải thích. Giờ đã là thế kỷ 21, chúng ta không sống trong thời đại cũ nữa. Tôi đóng cảnh "nóng" không có nghĩa là tôi kém giá trị so với những người khác. Điều đó chỉ cho thấy tôi dũng cảm, mạnh mẽ hơn thôi".



Á hậu Singapore táo bạo với cảnh nóng của "Lang Tong".

Á hậu Singapore cho biết, cô đã phải chịu một cái giá "không hề rẻ" khi nhận lời đóng Lang Tong. Không chỉ bị chế giễu là rẻ tiền, thèm khát sự nổi tiếng đến mức "bán rẻ danh dự", Angeline Yap còn bị rất nhiều người đàn ông nhắn tin gạ gẫm, thậm chí ra giá để "vui vẻ". Cha mẹ Angeline Yap đã rất tức giận khi con gái có một vai diễn quá trần trụi, và bản thân diễn viên này cũng thừa nhận, cô đã chia tay bạn trai 6 năm gắn bó, ngay sau khi nhận lời đóng phim. Angeline trải lòng, nhiều đạo diễn, nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh khỏa thân cũng liên lạc với cô đề nghị cộng tác, nhưng cô từ chối.

Phải đánh đổi nhiều thứ để có thể theo đuổi ước mơ của mình, Angeline Yap cho biết cô cảm thấy không hối hận: "Tôi sẽ vẫn làm như thế nếu có cơ hội".

Trả lời phỏng vấn với tờ The New Paper, Angeline nói cô có một lý do nữa để quyết định đóng phim "trần trụi", đó là: "Tôi từng bị chứng biếng ăn đến suýt chết, chỉ nặng 33 kg và cao 1m64, vì thế, việc để lộ cơ thể trên màn ảnh cũng giúp tôi chứng tỏ rằng tôi đã vượt qua được những nỗi sợ hãi của bản thân mình. Giờ tôi không ghét cơ thể của mình nữa".

Theo Nguyễn Hương (Ngôi sao)