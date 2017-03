Cảnh nóng của Thang Duy và Chung Tử Đơn bị cắt

Vợ chồng Thang Duy, Chung Tử Đơn trong phim. (Nguồn: Internet)



Nguồn tin này cũng cho biết thêm, những cảnh quay của Thang Duy trong phim ít hơn tưởng tượng rất nhiều.



Sau khi thông tin này được đưa ra rất nhiều người đã tỏ ra hoài nghi phải chăng do quá khứ bị cấm vận của Thang Duy sau khi tham gia "Sắc, Giới" nên đoạn phim của cô bị cắt bỏ.



Tuy nhiên đạo diễn Trần Khả Tân cho biết: "Cảnh nóng của Thang Duy bị cắt bỏ để hợp với những tình tiết trong phim chứ không vì bất cứ lý do gì khác."



"Võ hiệp" được nhào nặn dưới bàn tay của đạo diễn nổi tiếng Trần Khả Tân và có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên nổi tiếng Chung Tử Đơn, Kim Thành Vũ và Thang Duy.



Bộ phim kể về câu chuyện của một kiếm sỹ do Chung Tử Đơn thủ vai đang có cuộc sống yên bình với vợ (Thang Duy đóng) và hai cậu con trai trong một ngôi làng nhỏ vùng hẻo lánh. Sau khi bị theo dõi bởi nhân vật do Kim Thành Vũ đóng, Chung Tử Đơn bị buộc phải tái xuất giang hồ.



"Võ hiệp" hứa hẹn có nhiều phẫn biểu diễn võ thuật hấp dẫn, điển hình của những bộ phim võ thuật Trung Quốc.



Bộ phim này vừa được trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes năm nay./.