Cannes 2009 đảo lộn mọi dự đoán

Điện ảnh châu Á đã gây thanh thế ngay từ vòng ngoài khi có đến 4 phim của châu Á tranh giải Cành cọ vàng cùng 16 phim khác. Đặc biệt, đa phần các bộ phim này đều là phim bạo lực đẫm máu. Mặc dù không được đánh giá cao bằng phim của các đạo diễn từng giành Cành cọ vàng nhưng cuối cùng châu Á vẫn chiếm những giải thưởng quan trọng tại LHP danh giá nhất thế giới năm nay. Có thể nói Cannes năm nay đã đảo lộn mọi dự đoán khi chiến thắng không về tay những "người quen".

Bộ phim đen trắng "The White Ribbon" (Dải ruy-băng trắng) của đạo diễn người Áo Michael Haneke đã giành Cành cọ vàng năm nay cho dù nó không gây thanh thế lớn như "Inglourious Basterds" hay gây sốc cỡ "Antichrist". Lễ trao giải Cannes tối qua, 24/5 quả thực là đêm đáng nhớ của điện ảnh Áo khi ngôi sao người Áo Christoph Waltz giành giải Nam diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn trong phim "Inglourious Basterds" của Quentin Tarantino. Trong khi đó Charlotte Gainsbourg giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất nhờ vai diễn dữ dội trong bộ phim gây tranh cãi của đạo diễn Lars von Trier’, "Antichrist" (Kẻ phản Chúa).

Năm nay nước chủ nhà tuy không nối gót "The Class" năm ngoái để giành Cành cọ vàng lần 2 nhưng cũng được an ủi bằng Giải thưởng Lớn vốn chỉ đứng sau Cành cọ vàng cho "A Prophet" của đạo diễn Jacques Audiard. 9 thành viên BGK do nữ diễn viên người Pháp Isabelle Huppert đứng đầu cũng đã nhất trí trao Giải thưởng của Ban Giám khảo cho cả hai bộ phim "Fish Tank" (Anh) của đạo diễn Andrea Arnold và "Thirst" của đạo diễn Park Chan-wook (Hàn Quốc). Cách đây 3 năm Andrea Arnold cũng giành giải thưởng tương tự tại Cannes với bộ phim đầu tay "Red Road" còn Park Chan-wook giành Giải thưởng Lớn tại Cannes 2004 nhờ "Old Boy".

Đáng chú ý là hai bộ phim của các đạo diễn từng giành Cành cọ vàng được đánh giá cao trong số 20 phim tranh Cành cọ vàng năm nay đều ra về tay trắng. "Bright Star" của Jane Campion và "Looking for Eric" của Ken Loach không giành được giải thưởng nào. "Taking Woodstock" của Lý An - đạo diễn từng giành tượng vàng Oscar cũng thất bại tại Cannes năm nay cũng giống như "Broken Embraces" của Pedro Almodovar.