Cao Thái Sơn bán album ủng hộ nạn nhân chất độc da cam

Với những thành công đạt được do album Con đường mưa mang lại trong năm 2009 (Top 10 ca sĩ được yêu thích nhất Làn Sóng Xanh, Top 5 nam ca sĩ nhạc nhẹ của giải Mai Vàng, Album vàng được yêu thích nhất tháng 9 và giành giải Album vàng của năm do khán giả bình chọn,…), nam ca sĩ Cao Thái Sơn đã dần khẳng định được vị trí của mình trong dòng nhạc trẻ.



Phát hành CD vol.8 mang tên Cầu vồng sau mưa, ngoài mong muốn đem lại cho khán giả những giây phút thư giãn cùng âm nhạc thì một hoạt động xã hội mà Cao Thái Sơn và những cộng sự của mình muốn chia sẻ là cùng nhau góp tay xây dựng quỹ Chất độc da cam. Đây cũng là chương trình từ thiện do chính tay anh phát động dành cho những trẻ em nghèo bị nhiễm chất độc hóa học có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể là với mỗi CD được bán ra, Cao Thái Sơn sẽ trích 2.000 đồng vào quỹ này, tổng số tiền thu được từ việc bán album cũng như một số hoạt động quyên góp khác sẽ được trao cho một tổ chức chăm sóc những trẻ em này. Cao Thái Sơn chia sẻ: “Với ý nghĩa mang tính nhân đạo này, tôi hy vọng mọi người, nhất là những fan hâm mộ của tôi sẽ quan tâm hơn đến hoạt động từ thiện này cũng như chung tay góp phần giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”.



Album Cầu vồng sau mưa gồm bộ đôi CD 10 bài hát và một DVD 5 video clip. Hầu hết những bài hát trong CD đều được Cao Thái Sơn độc quyền như: Cầu vồng sau mưa, Bài hát của mưa (Nguyễn Văn Chung), Vòng tay ấm, Nơi anh chờ em (Bảo Dũng), Quên, Bình yên nhé, Yêu thương quay về (Khắc Việt),… Đặc biệt anh còn song ca với nữ ca sĩ Hiền Thục trong ca khúc Anh vẫn còn yêu (Phúc Trường). Phần hòa âm của đĩa hát do 2 nhạc sĩ Minh Khang, Vĩnh Tâm đảm trách.



Được đầu tư kỹ lưỡng nhất trong album là phần video clip. Từ ý tưởng kịch bản đến bối cảnh thực hiện trong các clip là những gì Cao Thái Sơn, đạo diễn Ricky Dũng đã nỗ lực ròng rã hơn 1 tháng quay hình với thời tiết tháng 7 mưa nắng thất thường của Sài Gòn. Các ca khúc được nối với nhau bằng một mạch cảm xúc xuyên suốt từ nội dung bài hát đến giai điệu cũng là điểm đặc biệt trong album lần này. Ý nghĩa chủ đạo mà đạo diễn muốn thể hiện trong các video clip là cuộc sống dù hạnh phúc hay khổ đau thì niềm tin vào một ngày mai tươi đẹp, tính nhân văn và tình yêu cao thượng là những điều tuyệt vời nhất.



