Cao Thùy Dương tự tin khoe hình thể

- Hiện nay, tình hình của chị tại Nhật Bản thế nào?

- Tôi cảm thấy rất tốt và thoải mái. Do đây là lần đầu tiên tôi đi nước ngoài, lại tham dự thi một cuộc thi lớn nên mấy ngày đầu tiên còn bỡ ngỡ. Nhưng bây giờ thì không còn vấn đề gì nữa.

- Chỉ có một mình, phải tự trang điểm, làm tóc, chị xoay xở thế nào?

- Tôi là người mẫu, cũng đã tham gia nhiều chương trình thời trang nên tự biết trang điểm và làm tóc. Sau cuộc thi này chắc tôi sẽ lớn và trưởng thành hơn nhiều. Ít nhất là tôi biết tự lập, không dựa dẫm vào người khác, biết giúp đỡ và quan tâm những người xung quanh, biết quan sát mọi thứ xung quanh mình nữa… Bây giờ là thời đại thông tin, có việc gì cảm thấy chưa đủ tự tin hay mất bình tĩnh, tôi có thể liên lạc ngay về Việt Nam để hỏi và nhờ tư vấn.

- Chị vượt qua rào cản ngôn ngữ ra sao?

- Các thí sinh ở đây đều không có người phiên dịch. Mọi người nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh hay ngôn ngữ cơ thể, nhưng đều hiểu nhau. Cô quản lý rất cẩn thận, ghi chú từng ngày cần làm gì và chuẩn bị những gì ra giấy. Nếu không hiểu, tôi có thể tra từ điển hoặc mail về Việt Nam hỏi thêm.

- Chị nhận xét gì về những đối thủ của mình tại cuộc thi này?

- Tôi thấy tất cả thí sinh đều đẹp, đều tự tin, dù một số có vẻ ít giao tiếp với những người xung quanh. Từ bây giờ đến hết cuộc thi còn nhiều thời gian nữa, tôi nghĩ mọi người sẽ thân thiết và hòa đồng với nhau hơn.

- Mối quan hệ của chị với người bạn cùng phòng với mình ra sao?

- Tôi ở cùng Miss Zambia. Thí sinh Việt Nam hay ở cùng phòng với hoa hậu nước này vì Ban tổ chức thường sắp xếp thí sinh theo vần. Cô ấy là người dễ mến, hay nhường nhịn và chúng tôi sống với nhau rất hòa hợp, không có sự đố kỵ hay gì khác. Chắc chắn là sau khi kết thúc cuộc thi, trở về nước, tôi sẽ nhớ cô ấy rất nhiều.

- Chị cảm thấy thế nào khi chuyến bay từ Việt Nam sang Tokyo (Nhật Bản) bị trễ sáu giờ khiến chị không kịp tham gia buổi chụp hình đầu tiên?

- Rất nhiều thí sinh khác đến sau tôi. Theo tôi, đây là sự cố bất khả kháng. Những ngày đầu, Ban tổ chức đưa ra các hoạt động chung như đi thăm quan hay shopping để chờ những thí sinh còn lại. Những hoạt động đó không ảnh hưởng đến cả quá trình thi.

Từ khi bắt đầu chuẩn bị cuộc thi đến giờ, tôi luôn cảm thấy mình may mắn. May mắn vì được nhiều người giúp đỡ, may mắn vì các công việc của tôi đều rất suôn sẻ. Chuyện trễ chuyến bay không phải là điều trục trặc, không ảnh hưởng gì đến tâm lý của tôi cả.

- Ban tổ chức và các thí sinh khác đón nhận những món quà từ Việt Nam ra sao?

- Tôi chuẩn bị khá nhiều món quà khác nhau như túi thổ cẩm, xích lô có hình trống đồng và chữ Việt Nam, con trâu với chú Tễu, búp bê mặc áo dài... Tôi cũng đã tặng một số món cho cô quản lý và các thí sinh thân thiết khác. Họ tỏ ra rất thích thú với những món quà Việt Nam.

- Tuy là đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Quốc tế nhưng tên tuổi Cao Thùy Dương chưa từng được xướng lên ở ngôi vị cao của những cuộc thi sắc đẹp trong nước. Điều này tác động gì đến tâm lý của chị?

- Theo tôi, mỗi cuộc thi đều có tiêu chí khác nhau, tiêu chí trong nước khác, tiêu chí tại nước ngoài khác. Ưu điểm lớn nhất của tôi là một thể hình chuẩn. Tôi cũng rất thân thiện với những người xung quanh nên tự tin rằng sẽ có kết quả trong cuộc thi này. Ai cũng có quyền hy vọng. Có hy vọng mới cố gắng phấn đấu được. Tôi đã chuẩn bị nhiều trang phục để khoe được hình thể. Tôi cũng sẽ học hỏi thêm và cố gắng để chứng minh cho Ban tổ chức, Ban giám khảo cũng như bạn bè xung quanh về tính hòa đồng và hồn nhiên của mình.

- Những nguồn động viên mà chị nhận được lúc này?

- Hàng ngày tôi vẫn nhận được tin nhắn từ chị Thúy Hằng - người phụ trách trực tiếp. Chị hướng dẫn và tư vấn cho tôi rất tỉ mỉ. Tôi cũng tranh thủ thời gian đọc báo trên mạng viết về mình, những lời động viên từ các độc giả. Tôi vẫn mong mọi người ủng hộ cho tôi về mọi mặt.