Cặp đôi Brad-Angelina vẫn đang tay trong tay?

"Cặp đôi này đang rất yên ổn. Và những gì mà báo chí lá cải ở Anh loan tin hoàn toàn sai bét", một nguồn tin cho biết.

Những ngày gần đây là những ngày rất bận rộn của cặp đôi này, họ bận chụp ảnh cho phim, làm từ thiện và bận chăm sóc 6 đứa con. Những người quan sát nói họ chẳng thấy có điều gì không ổn ở gia đình này.

Brad Pitt và Angelina Jolie. Nguồn: Internet

Vào ngày 2-1, Brad Pitt và Angelina cùng có một bữa tối lãng mạn tại một nhà hàng Pháp. "Họ muốn ở bên nhau mà không bị ai quấy rầy. Trông họ rất hạnh phúc", một nguồn tin cho biết.

Theo lịch trình họ phải trở lại Los Angeles để chuẩn bị cho những bộ phim sắp tới. Jolie tham gia phim "The Tourist", còn Brad tham gia "Lost City of Z". Vào ngày 16-1, Pitt đưa cậu con trai nhỏ tuổi nhất, Maddox tới New Orleans Saint chơi, trong khi Jolie đi mua sắm với 2 con gái Zahara và Shiloh.

Vài ngày cuối, Jolie bay tới New York để chụp ảnh cho tạp chí Vanity Fair, trong khi Pitt ở Los Angeles tham gia chương trình từ thiện quyên góp tiền cho Haiti của bạn là nam tài tử George Clooney. (Cả Pitt và Jolie đều rất nỗ lực trong việc làm từ thiện).

Pitt đã không tham dự Lễ trao giải SAG 2010 (Giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên Mỹ) dù bộ phim anh đóng "Inglourious Basterds" đã nhận được giải "Dàn diễn viên xuất sắc nhất".

Theo TT&VH/Vietnam+