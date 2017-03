Cấp phép phổ biến 22 ca khúc Phạm Duy

Trong 22 ca khúc, ngoài hai ca khúc do nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác: Dạ lai hương và Lữ hành; 20 ca khúc còn lại là những nhạc phẩm quốc tế Pháp, Mỹ, Nhật kinh điển do nhạc sĩ Phạm Duy chuyển soạn lời Việt: Hội mùa hoa (Domino - Jacques Plante), Người yêu nếu ra đi (If You Go Away - Jacques Brel), Cuộc tình tàn (Je Sais - Claude Francois), Một mình trong chiều vắng (nhạc Nhật), Tạ từ (nhạc Nhật)…

Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 200 ca khúc trong tổng số hơn 1.000 ca khúc do nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác và chuyển soạn lời Việt được cấp phép phổ biến tại Việt Nam.

Cũng trong dịp kỷ niệm một năm ngày mất của nhạc sĩ Phạm Duy, Phương Nam Phim đã phát hành hai album những nhạc phẩm của ông đã được cấp phép trước đó: Album Thà như giọt mưa gồm 10 ca khúc Phạm Duy sáng tác và phổ thơ do ca sĩ Vũ Khanh thể hiện; album Giàn thiên lý đã xa giới thiệu loạt ca khúc cổ điển và dân ca quốc tế nổi tiếng và quen thuộc do Phạm Duy chuyển soạn lời Việt. Album với các giọng ca: Hồng Vy, Ngọc Tuyền, Khánh Linh, Phạm Thu Hà, Uyên Di, Đức Tuấn, Nam Khánh...

Q.TRANG