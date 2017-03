Cặp sinh đôi của diva Hồng Nhung đẹp như tranh

Lần đầu tiên Hồng Nhung khoe hình ảnh cặp song sinh trên trang cá nhân vào dịp sinh nhật tròn hai tuổi. "Hôm nay là ngày sinh nhật thứ hai của Tôm và Tép. Tên khai sinh là Aidan và Lea. Bố và mẹ, ông bà cháu xin chia vui cùng các cô, các chú bạn bè gần xa", cô nói.

Hai đứa con của diva làng nhạc Việt lúc nhỏ.

Một ngày sau đó, cô tiếp tục đăng tải hình ảnh dễ thương của hai nhóc tì khi vừa tròn hai tuổi với niềm hạnh phúc: "We are two! Chúng con chào các cô các chú ạ! Hôm nay hai con đã hai tuổi. Mẹ con bảo ai yêu đời, hồn nhiên thì sinh nhật bao nhiêu tuổi cười cũng giống chúng con! Tôm và Tép".

Trước đây, nữ ca sĩ luôn giấu kín hình ảnh của hai đứa con trước truyền thông. Cả hai vợ chồng cô không muốn đưa chuyện riêng lên mặt báo. Tuy nhiên, cô đã quyết định chia sẻ niềm hạnh phúc của mình cho mọi người khi cặp song sinh đã lớn khôn.

Cặp song sinh của Hồng Nhung tròn 2 tuổi.

Hồng Nhung kết hôn với người chồng quốc tịch Mỹ Kevin hồi tháng 7/2011. Tuy nhỏ tuổi hơn, chồng cô lại mang vẻ chững chạc và già dặn hơn vợ. Họ ít mang chuyện gia đình lên báo. Trong bốn diva làng nhạc Việt, cô là người muộn đường con cái nhất. Hai con của Hồng Nhung ra đời tại Mỹbằng phương pháp đẻ mổ.

Theo Tâm Giao (VNE)