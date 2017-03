Cậu bé 14 tuổi gốc Việt với Let It Go đang gây sốt tại Đức

Let it go là ca khúc trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Frozen (Nữ hoàng băng giá) của Walt Disney từng làm mưa làm gió một thời. Do vậy, khi Duy chọn cover lại bản hit này lập tức gây tiếng vang lớn.

Cậu bé Duy hát ấn tượng bài Let It Go Clip Let It Go giọng hát Duy, cậu bé 14 tuổi gốc Việt gây sốt trên mạng với gần 80 nghìn lượt truy cập. Duy chọn đội Johannes Strate.

Cả ba giám khảo khi xem cậu bé Duy trình diễn đã nhổm cả người, lắc lư hát theo rất phấn khích. Khán giả vỗ tay không dứt, cười hân hoan.

Huấn luyện viên Johannes Strate là người đầu tiên nhấn nút chọn Duy. Vị huấn luyện viên thứ hai phấn khích

Nhiều lời bình luận khen ngợi Duy, lược trích: “Duy hát hay quá đi thôi! Chúc mừng bạn, tài năng trẻ! Chúc bạn sẽ gặt hát thêm nhiều thành công trong tương lai”; “Làm sáng rạng đất nước Việt Nam đi, mọi người ở đây luôn ủng hộ, dân Việt Nam có khác mà”; “Em có chất giọng hay nhưng về phần nhịp thì chưa ổn lắm, hát dòng rock thì sẽ hợp với em”; “Chúc mừng, chúc mừng cháu được vào vòng tiếp theo”…