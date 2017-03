Câu chuyện về Áo dài trên sóng truyền hình quốc gia

Cách đây vài năm, khi trò chuyện với phóng viên Dân trí, NSƯT Kim Tiến- một trong những BTV kỳ cựu của bản tin thời sự 19h từng dành nhiều lời sẻ chia đầy cảm xúc về việc được mặc áo dài lên sóng truyền hình quốc gia. Theo NSƯT Kim Tiến, Áo dài- còn được phong tặng là Quốc phục, mặc Quốc phục khi lên sóng truyền hình quốc gia là niềm vui, là niềm tự hào của các nữ BTV bản tin thời sự 19h của VTV. NSƯT Kim Tiến khẳng định, thế hệ các nữ BTV như bà khi lên sóng truyền hình luôn chỉnh chu, sửa sang trang phục cẩn thận đến từng chi tiết, đặc biệt với chiếc áo dài.

Trải qua nhiều năm, hình ảnh chiếc áo dài truyền thống vẫn gắn bó mật thiết với bản tin thời sự 19h của đài truyền hình quốc gia và làm nên vẻ đẹp, sự trang trọng riêng cho chương trình này.

BTV Hoài Anh- một trong những nữ BTV từng nhận giải “BTV được yêu thích nhất” của bản tin thời sự 19h chia sẻ, việc được mặc áo dài lên sóng cũng luôn là niềm tự hào của chị.

“Tôi đặc biệt thích áo dài. Áo dài là trang phục tôi cảm thấy tự hào, và cũng là tự tin nhất khi được mặc. Ngay từ ngày còn nhỏ, tôi đã nói với mẹ tôi rằng, tôi mơ ước lớn lên được làm công việc nào đó mà được diện áo dài. Không ngờ, do cái duyên đưa đẩy, ước mơ thuở nhỏ lại trở thành sự thật”- BTV Hoài Anh tâm sự.



Dành nhiều tình cảm cho tà áo dài, bởi vậy BTV Hoài Anh rất cẩn trọng khi chọn lựa đặt may cho mình những chiếc áo dài. Theo thông tin từ BTV Hoài Anh: “Áo dài là trang phục yêu thích của tôi, vì vậy tôi thường dành thời gian để tự mình chọn lựa, thiết kế áo dài cho riêng mình. Tôi tự quyết định chất vải, màu sắc, phụ kiện đi kèm... Tất nhiên đến công đoạn may thì phải nhờ đến các thợ may chuyên nghiệp. Có những người thợ may đã may áo dài cho tôi cả hơn chục năm nay. Tiệm may Thiện, một tiệm may nhỏ nằm khiêm tốn giữa lòng Sài Gòn là một trong những nơi tôi tin tưởng gửi gắm những chiếc áo dài của mình. Với những chiếc áo dài cần hoạ tiết thêu, đính đá cầu kỳ công phu hơn, nhà thiết kế La Hằng là một trong những nhà thiết kế đã giúp đỡ tôi rất nhiều để thực hiện ý tưởng”.

Khác với thời của NSƯT Kim Tiến, các nữ BTV của bản tin thời sự 19h thời nay không còn mặc áo dài ngắn tà, bởi đến khi lên sóng họ mới “diện” áo dài. Tất cả các nữ BTV đều phải tự chuẩn bị áo dài cho mình. Chuyên viên trang điểm, làm tóc giúp họ “chấn chỉnh” hình ảnh trước khi lên sóng.



“Tuy nhiên, thời gian chuẩn bị trang phục trước khi lên sóng trực tiếp là không nhiều, người dẫn chúng tôi phải hết sức tranh thủ, sau khi đã làm xong kịch bản. Công đoạn chuẩn bị trang phục và trang điểm là công đoạn cuối cùng, sau khi tất cả các công việc khác về nội dung đã được hoàn thành như biên tập kịch bản, gặp khách mời để bàn bạc trước nếu bản tin hôm đó có khách mời trường quay, cập nhật những thông tin về muộn... Vì vậy, ý định mặc trang phục gì, đeo kèm phụ kiện nào... cũng phải có sẵn từ trước, đến trước giờ lên sóng là chỉ mặc vào thôi, gần như không có thời gian chọn lựa hay thay đổi nữa”- BTV Hoài Anh cho biết.

Ngoài những công đoạn chuẩn bị công phu cho chiếc áo dài, với các BTV bản tin thời sự 19h, kiểu phục sức, trang điểm, màu áo... cũng luôn phải lưu ý sao cho phù hợp với nội dung bản tin hôm đó.

Chính vì sự cẩn thận và trân trọng dành cho tà áo truyền thống, áo dài đã trở thành một vẻ đẹp riêng cho bản tin thời sự 19h của truyền hình quốc gia.

