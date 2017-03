Cậu học trò trường huyện giành chức vô địch

Gia đình, bạn bè nói về Huỳnh Anh Vũ - Thầy Huỳnh Duy Thủy, giáo viên toán Trường Tăng Bạt Hổ, ba của Vũ: “Tôi có tham gia hướng dẫn cháu tự học ít nhiều. Tôi dặn cháu khi học phải biết xâu chuỗi vấn đề, liên kết các phần kiến thức, như vậy kiến thức mới chắc chắn. Tôi thấy cháu học ở “trường làng” chứ không phải trường chuyên của tỉnh nên vào đến vòng thi này đã là chiến thắng rồi. Có lẽ vì thế Vũ hoàn toàn không có áp lực gì, cháu tham gia cuộc thi với tâm lý rất thoải mái”. - Khánh Chi - người dẫn chương trình: “Mình ấn tượng với Vũ ngay từ các cuộc thi tuần, tháng, quý. Vũ rất hồn nhiên, ngay trong các câu hỏi căng thẳng Vũ vẫn có những câu trả lời dí dỏm. Mình không thấy suy nghĩ thắng, thua của em ấy. Vũ đến với cuộc thi hoàn toàn như một cuộc chơi. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình với cậu học sinh này là cậu... có cái mũi rất to. Mình thấy những người mũi to là những người may mắn (cười)”. - Nguyễn Trung Hiếu, thí sinh tham gia vòng chung kết: “Em thấy Vũ rất thông minh, bình tĩnh. Em đã thi đấu với bạn ấy nhiều lần ở forum của website và em thấy bạn ấy rất xứng đáng giành giải nhất ngày hôm nay”. BẢO PHƯỢNG