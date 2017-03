CD nhạc kịch về "Con bướm sắt"

Imelda Marcos - Ảnh: The Inquirer

Hai CD mới gồm 22 bài hát về Imelda Marcos kèm cuốn sách trình bày sang trọng và sáu video bài hát, clip về cuộc đời Emelda vừa được Hãng Todomundo/Nonesuch Records phát hành.

Nhạc kịch Here lies love từng được biểu diễn hai lần khi vẫn đang trong giai đoạn hoàn tất ở New York năm 2007 và Úc năm 2006. Byrne đã dành năm năm để viết lời và thu âm CD hai mặt Here lies love.

Charmaine Clamor, nữ nghệ sĩ jazz gốc Philippines hiện sống tại Mỹ, là người Philippines duy nhất góp mặt trong CD cùng với các nghệ sĩ tên tuổi khác.

Imelda Marcos, sinh năm 1929, là vợ góa của cố tổng thống Ferdinand Marcos. Bản thân bà cũng là một nhân vật chính trị rất có ảnh hưởng tới Philippines với biệt danh "Con bướm sắt". Bà từng được xem là một trong những đệ nhất phu nhân đẹp nhất trong lịch sử Philippines.

Dù đã 71 tuổi, bà Imelda Marcos vẫn ra tranh cử tổng thống Philippines tổ chức vào ngày 10-5 tới.

Theo H.NGUYÊN (TTO, The Inquirer)