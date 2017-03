Celine Dion bán nhà 1500 tỉ

Giọng ca "My Heart Will Go On" quyết định bán toàn bộ ngôi biệt thự của mình ở Juniper Island, Florida với giá 72.5 triệu USD (trên 1500 tỉ).

Celine Dion vừa ký tiếp hợp đồng biểu diễn với Caesars Palace ở Las Vegas, có thời hạn tới năm 2019. Do vậy nữ ca sĩ 45 tuổi quyết định bán dinh thự của mình ở Florida với giá khủng, Wall Street Journal cho hay. Dinh thự đẹp như mơ rộng thênh thang này được xây dựng theo phong cách Bahamian, rộng hơn 3000m2 với 5 phòng ngủ kết nối với phòng tắm, phòng khách, phòng giải trí, thang máy, phòng thay đổ với giá đựng giày và quần áo tự động. Không gian bên ngoài còn ấn tượng hơn với công viên nước, 2 bể bơi, dòng sông lười, cầu… cùng bãi tắm và view ra biển tuyệt đẹp. Căn nhà thậm chí còn có sân tennis, phòng massage, khu chơi golf cùng nhà khách với 8 phòng ngủ… Vợ chồng Celine Dion mua toàn bộ hòn đảo và ngôi nhà này năm 2005 với giá 12,5 triệu USD (260 tỉ) và bỏ thêm 7 triệu USD (150 tỉ) để cải tạo nó vào năm 2008. Hình ảnh ngôi nhà khá khủng của Celine Dion : Theo Linh Anh (VNN / OMG)