Celine Dion đặt cho con tên của Nelson Mandela

Đôi vợ chồng Celine và René Angélil cần tới mấy ngày mới nghĩ ra hai cái tên này. Theo đài truyền hình TVA (Canada), “Eddy” là tên của Eddy Marnay, nhà sản xuất âm nhạc gốc Algeria, người đã sản xuất 5 đĩa nhạc đầu tiên của nữ danh ca. “Eddy giống như bố Celine vậy”, đại diện của ca sĩ cho biết. “Ông là người có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong cuộc đời Celina và Rene”.









Theo Pham Mi Ly (TTO)



Eddy đã qua đời năm 2003 ở tuổi 83. Lúc sinh thời, ông sáng tác rất nhiều bài hát tiếng Pháp dành cho giọng ca của Celine.Còn tên “Nelson” lấy cảm hứng từ Nelson Mandela, vị cựu tổng thống vĩ đại của đất nước Nam Phi, một trong những nhà hoạt động tiên phong chống phân biệt chủng tộc. Celine đã gặp Nelson Mandela 2 năm trước, khi cô đến Nam Phi trong khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. “Rene nói họ chỉ được gặp Nelson khoảng vài phút nhưng cũng cảm thấy ấn tượng mạnh mẽ với nhân cách lớn lao của vị tổng thống”, người đại diện nói. “Celine và Rene mong các con sẽ được truyền cảm hứng nhờ những tên gọi đầy ý nghĩa mà bố mẹ chúng đặt cho”.Trước khi lâm bồn, nữ ca sĩ 42 tuổi từng tâm sự với tạp chí Gala (Pháp) rằng vợ chồng cô cảm thấy bối rối không biết nên đặt tên cho con thế nào. Mẹ Celine cũng đề nghị đặt tên tiếng Pháp, tương tự như anh trai lớn Rene-Charles, con đầu lòng của vợ chồng Celine, sau đó đặt thêm biệt danh kiểu Mỹ cho các cháu.Hôm 23/10, giọng ca của My Heart Will Go On sinh hạ hai con trai ở bệnh viện St. Mary gần bờ biển West Palm, bang Florida (Mỹ). Hôm 27/10, Celine rời bệnh viện trở về nhà, có mẹ cô cùng ba người chị gái đến chăm nom.