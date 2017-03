Celine Dion ngưng hát "vô thời hạn"

Celine Dion tuyên bố tạm ngưng sự nghiệp “vô thời hạn” để dành thời gian chăm sóc chồng. (Ảnh: AFP)

Trên trang web của mình, nữ ca sĩ người Canada thông báo sẽ hủy tất cả các buổi biểu diễn để tập trung “100% sự quan tâm” cho chồng và gia đình cô.

Toàn bộ các buổi diễn tại Las Vegas cũng như chuyến lưu diễn ở châu Á vào mùa thu năm nay của diva này đã bị hủy.

Theo BBC, Rene Angelil, chồng đồng thời là người quản lý của Dion, đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ khối u ung thư vào tháng 12 năm ngoái. Bản thân giọng ca My heart will go on cũng đang trong quá trình hồi phục từ căn bệnh viêm cơ cổ họng của mình. Kể từ đêm diễn tại Las Vegas ngày 19/7 vừa qua, người hâm mộ đã không còn thấy Dion xuất hiện trên sân khấu.

Đây không phải lần đầu tiên sự nghiệp ca hát của Dion bị gián đoạn. Trước đó, trong khoảng từ năm 2000 đến năm 2002, nữ ca sĩ cũng từng nghỉ hát sau khi chồng cô được chẩn đoán bị mắc bệnh ung thư cổ họng.

Theo Khánh Linh (VTC)