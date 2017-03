Celine Dion tái xuất trẻ trung

Để đón đầu cho ngày phát hành album, Celine tung ra đĩa đơn chủ đạo cùng tên vào đầu tháng 9 vừa qua khiến người hâm mộ phát sốt. Loved Me Back To Life không chỉ mới mẻ về giai điệu mà còn cho thấy sự trẻ trung và mạnh mẽ trong giọng ca của Celine Dion dù chị đã 45 tuổi.

Đừng biến sự nghiệp thành cuộc sống

Trong những năm cuối thế kỷ trước, tốc độ ra album của giọng ca My Heart Will Go On dần chững lại, không còn đều đặn hằng năm mà thay vào đó cách 3-4 năm Celine Dion mới phát hành album tiếng Pháp và Anh. Năm 2007, nữ ca sĩ người Canada tung ra album tiếng Anh thứ chín Taking Chances tiêu thụ được 3,1 triệu bản trên thế giới, sau đó vắng bóng trên thị trường album ca nhạc. Tạm thời rút lui nhường chỗ cho các đồng nghiệp, Celine Dion chọn cách cân bằng giữa công việc và gia đình.

Với Loved Me Back To Life, nhiều khả năng Celine Dion tiếp tục gây ấn tượng sâu sắc, mạnh mẽ và cảm xúc tuyệt vời cho người nghe như giọng hát của cô trước nay.

Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 11 - 2007, thời điểm tung ra Taking Chances, diva nhạc pop chia sẻ: “Điều quan trọng tôi học được đó là cuộc sống đáng giá hơn nhiều so với ngành công nghiệp biểu diễn này. Có người từng nói với tôi: “Tôi muốn được như chị, điều duy nhất tôi muốn làm trong cuộc đời đó là hát”. Tôi nói với họ thế này: “Xin đừng biến sự nghiệp thành cuộc sống của bạn”. Hãy để đó là niềm đam mê, mang lại niềm vui vì bạn đáng giá hơn là sự nghiệp”. Trong vòng ba năm từ 2007 tới 2009, Celine hoàn thành tour diễn quảng bá Taking Chances mang về 270 triệu USD, cô tổ chức một show diễn tiếng Pháp miễn phí ở quê nhà Quebec. Khoảng thời gian này, nữ ca sĩ chủ yếu phát hành album tuyển tập và phim tài liệu ca nhạc, đồng thời tập trung vào việc thụ thai với ông xã đã nhiều tuổi kiêm người quản lý René Angélil. Trong năm 2010 tiếp theo, Celine dành thời gian dưỡng thai và hạ sinh cặp song sinh sau nhiều năm cố gắng. Tới tháng 3-2011, bà mẹ ba con chính thức trở lại sân khấu ở Las Vegas với bản hợp đồng ba năm.

Nữ ca sĩ 45 tuổi thừa nhận sau nhiều năm ca hát, điều cô quan tâm là được biểu diễn trước khán giả hơn là chỉ kinh doanh âm nhạc. “Khi trở về với ngành công nghiệp này, thật điên rồ vì đó không phải điều tôi thích. Tôi thích hát nhưng mỗi khi phải nói về mình thì tôi lại e dè”.

Giọng hát đầy quyền lực và gai góc

Sáu năm là khoảng thời gian khá dài với nền âm nhạc đang ngày càng mọc lên nhiều xu hướng nhưng Celine đã chứng tỏ được gu âm nhạc theo kịp thời đại của cô với Loved Me Back To Life. Bộ sậu êkip mà Celine lựa chọn cho album đều là những tài năng dày dặn kinh nghiệm đi đầu trong những xu hướng âm nhạc như ca sĩ kiêm nhà sản xuất Babyface và Tricky Stewart, Danny Mercer, ca sĩ Ne Yo,…

Bản ballad Loved Me Back To Life được đồng sáng tác bởi nữ ca sĩ Sia Furler, sản xuất bởi Hasham Hussain và Denarius Motes, là nhạc phẩm vừa vặn để Celine phô diễn những nốt cao chói lóa mà vẫn vừa lòng khán giả trẻ tuổi. Khi nghe lại trong phòng thu, chính diva nhạc pop đã ngã xuống sofa vì bất ngờ trước ca khúc cô vừa thu âm: “Điều này không thường xuyên xảy ra”. Celine nói: “Sia từng sáng tác cho Rihanna và những người trẻ hơn tôi nhiều, cô ấy gửi cho tôi ca khúc và không thể tin được, đó là bài hát đầy quyền lực và gai góc”. Về phía giới chuyên môn sành nhạc đều đồng ý cho rằng đĩa đơn Loved Me Back To Life là khởi đầu hoàn hảo cho nhạc phẩm thứ 10 này của chủ nhân năm giải Grammy. “Đóng gói đầy cảm xúc và sản xuất tinh xảo, chào mừng cô trở lại - Celine, chúng tôi nhớ cô lắm!” - kênh MTV dành lời khen ngợi.

Trên các trang web âm nhạc, giải trí, album Loved Me Back To Life được xếp vào danh sách những nhạc phẩm đáng được mong đợi trong nửa cuối năm nay, đồng thời hứa hẹn thành công mới đang chờ đợi Celine.

Khả năng tái tạo bản thân Trang digitaljournal dự đoán: “Loved Me Back To Life là một dấu hiệu lớn cho thấy Celine Dion có thể tái tạo bản thân và khiến âm nhạc của cô trở nên mới mẻ hơn. Cô ấy là một trong những giọng ca nữ quyền lực nhất của nền âm nhạc, cùng với Martina McBride và Ann Wilson. Nếu album mới này cũng giống như đĩa đơn nó đã làm được thì sự chờ đợi dài của người hâm mộ thực sự là rất đáng giá”.

THÚY HOA