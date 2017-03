Celine Dion trở lại đầy quyền lực

Céline Dion - nữ ca sĩ "không có tuổi" luôn xuất hiện quyến rũ và đầy "quyền lực" với người nghe



Theo Minh Tuệ (NLĐO)

Celine Dion, một trong những giọng ca "quyền lực" nhất trong thế giới nhạc pop, với hơn 200 triệu album bán ra trên toàn thế giới và một loạt hit: "My heart will go on ',' Do you love me", và "The power of love '... sau nhiều năm lo toan chuyện gia đình, nay dường như đã thật sự trở lại tỏa sáng trên sân khấu.Ca khúc mới - "Loved me back to life" của Celine Dion sẽ được phát hành vào ngày 5-11. Đây là ca khúc tiếng Anh đầu tiên của Celine trong vòng 6 năm trở lại đây. Celine Dion luôn xuất hiện với những thể hiện đỉnh cao "quyền lực" với khán thính giả bởi giọng hát truyền cảm và hoàn hảo. Khán thính giả đang hy vọng "Loved me back to life" sẽ tiếp tục tạo những ấn tượng sâu sắc, mạnh mẽ và cảm xúc tuyệt vời cho người nghe.Năm ngoái, album "Sans Attendre" (Không chờ đợi) của nữ danh ca với các ca khúc "Parler a mon pere", "Qui peut vivre sans amour", "L' mour peut prendre froid", "Attendre" đã bán được hơn 1,2 triệu bản trên toàn thế giới và đã được đề cử cho nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín. Album có ba bài hát song ca với các ca sĩ nổi tiếng: Johnny Hallyday, Jean-Pierre Ferland, và Henri Salvador.Trên mạng đang bắt đầu khởi động một cuộc bốc thăm may mắn mà người chiến thắng sẽ sở hữu một cặp vé máy bay khứ hồi đi Paris, Pháp, đồng thời nhận cặp vé tham dự buổi trình diễn của nữ danh ca hàng đầu thế giới sẽ diễn ra ngày 29-11 tại Bercy Concert Hall.