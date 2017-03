Cha đẻ tạp chí "người lớn" đã qua đời ở tuổi 79

Cha đẻ tờ Penthouse, Bob Guccione. (Nguồn: Internet)



Theo Nhật Khánh (Vietnam+)



Guccione đã xuất bản số đầu tiên của tờ tạp chí nổi danh không thua kém gì Playboy này vào năm 1965 tại Anh, và xuất bản số đầu tiên tại Mỹ bốn năm sau đó.Tờ Penthouse ra đời đã mở đường cho ngành công nghiệp chuyên tạo các ấn phẩm dành cho "người lớn", khi lần đầu tiên đem tới công chúng - đặc biệt là các... quý ông những trang báo có in hình phụ nữ hoàn toàn không được "che đậy" gì.Từ những năm 1970 đến 1982, Guccione đã xây dựng nên một đế chế các ấn phẩm giải trí "người lớn" lớn nhất New York với khối tài sản trị giá 400 triệu USD.Sau sự bùng nổ các bộ phim khiêu dâm lan tràn trên Internet từ những năm 1990, Penthouse bắt đầu bị "thất sủng". Guccione quyết định đầu tư địa ốc và sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật theo trường phái ấn tượng.Tuy nhiên, mọi đầu tư, trong đó có dự án xây dựng Casino Penthouse của Guccione ở Atlantic City đều bị thất bại, khiến ông hoàng một thời bỗng chốc tay trắng.Hiện công ty FriendFinder Networks Penthouse Inc. đang chịu trách nhiệm xuất bản tờ Penthouse, tuy nhiên hoạt động kinh doanh của công ty này cũng đang ngày một thua lỗ.Guccione từng kết hôn bốn lần là có tất cả bốn người con./.