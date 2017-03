Chạm vào quá khứ - Chuyện xì-căng-đan nghệ sĩ lên phim

Nhân vật chính là Hải Nam (do người mẫu Nhan Phúc Vinh đóng) – một ca sĩ nổi tiếng kiêu căng và đa tình được bình chọn là ca sĩ có trang phục phản cảm nhất trong năm. Để cải thiện tình trạng này, bầu sô của anh thuê An Thi (diễn viên trẻ Huyền Trâm) - một stylist (người tạo phong cách) rất giỏi chuyên môn về làm việc. Sau nhiều lần đụng độ, tranh cãi do bất đồng quan điểm, Hải Nam dần dần có tình cảm với An Thi. Tuy nhiên, ngay sau đó hàng loạt bức ảnh "nóng" trong những lần ăn chơi phóng túng của Hải Nam bị tung lên mạng khiến cho cả tình yêu và sự nghiệp của anh đứng bên bờ vực thẳm. Sau biến cố, Hải Nam mới nhận ra đâu là giá trị đích thực của cuộc sống...

Cảnh trong phim Chạm vào quá khứ . ảnh: Vietcom Chạm vào quá khứ còn đánh dấu sự trở lại của ca sĩ Nguyên Vũ với phim ảnh, qua vai Khắc Huy – một nhân vật si tình, đầy ghen tuông và thù hận, không từ mọi thủ đoạn nào để phá hoại tình cảm của người khác. Phim còn có sự tham gia của các diễn viên Trung Dũng, Kinh Quốc, Trịnh Kim Chi, Phùng Ngọc Huy, Phan Như Thảo... Phim được quay theo công nghệ HD với bối cảnh đẹp, lãng mạn, lời thoại được chăm chút và cũng không kém phần hài hước. Đây cũng là bộ phim truyền hình đầu tiên được kênh SCTV đầu tư cho kế hoạch nâng cao chất lượng chương trình phát sóng trên hệ thống kênh truyền hình cáp SCTV.

Theo T.Quyên (NLĐ)