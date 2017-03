Chấn chỉnh việc tổ chức lễ hội

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức lễ hội phải chịu trách nhiệm về nội dung chương trình, quy mô, cấp độ của lễ hội. Việc mời khách Trung ương cần phải có ý kiến thống nhất của Bộ VH-TT&DL. Bộ này và UBND các cấp tăng cường thanh, kiểm tra, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện tiêu cực trong lễ hội như mê tín dị đoan, đốt đồ mã, lưu hành văn hóa phẩm trái phép, nâng giá dịch vụ...

Đối với các lễ hội quy mô lớn như Chùa Hương, Yên Tử, Phủ Dầy, Hội Lim, Đền Hùng, Đền Trần (Nam Định), Bà Chúa Xứ (An Giang)..., UBND các tỉnh phải chỉ đạo xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho nhân dân.

B.PHƯỢNG