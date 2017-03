Chân dài Phương Mai bị kẹt lại Ý khi túi chỉ còn... 400 euro

Chia sẻ với Dân trí, đại diện của Việt Nam tại The Look of the Year, người mẫu Phương Mai cho biết đêm chung kết cuộc thi đã diễn ra tại sân khấu trên bờ biển Naxos vào lúc 8 giờ tối ngày 30/9 tại Ý (khoảng 3 giờ sáng ngày 1/10 nếu tính theo giờ Việt Nam)

Chiến thắng đã thuộc về đại diện của Rumania với danh hiệu “Gương mặt của năm”, và 4 giải phụ thuộc về đại diện các nước như Nga - Giải trình diễn, Ý - Giải hình thể, Rumania và Peru - Giải gương mặt đẹp, Albania - Giải phong cách. Phương Mai và người bạn trai tốt bụng mới quen tại Ý Dẫu không giành được danh hiệu, song Phương Mai không lấy làm buồn. Đối với “chân dài” 21 tuổi này, sự cọ sát và học hỏi đã được xác định ngay từ khi cô lên đường tới đảo Sicily, Ý. “Tôi không tiếc nuối điều gì cả. Vì như tôi đã chia sẻ trước giờ lên đường dự thi The Look of the Year rằng bản thân đã xác định đi chỉ có được chứ không lỗ. Tôi có thể tự hào vì mình đã trình diễn thời trang cho NTK nổi tiếng Lorenzo Riva, đã sải chân trên sàn catwalk ở Ý bên cạnh bao siêu mẫu quốc tế khác. Nếu như có Top 15 thì tôi sẽ tiếc nếu không nằm trong số đó, tuy nhiên 54 thí sinh chỉ chọn ra 1 người và 4 giải phụ, và tôi biết mình là ai chứ?”, Phương Mai chia sẻ. Người mẫu này cũng không ngại đối diện với thông tin “trắng tay” khi về nước. “Tôi đã thực sự cố gắng hết mình nên không có điều gì phải lăn tăn cả. Đây cũng không phải là cuộc thi Hoa hậu để mà cho rằng người này người kia không xứng đáng vì thiếu tri thức hay thiếu thân thiện, khéo léo. Đặc thù cuộc thi này là tìm kiếm một người mẫu xuất sắc nhất trong 54 thí sinh đến từ các nước trên toàn thế giới dựa trên hai tiêu chí: ngoại hình và kỹ năng. Tôi không thể phủ nhận rằng ngoại hình của mình nói riêng và của phần lớn người châu Á nói chung là không bằng người châu Âu, kể cả về chiều cao, về cấu trúc xương, cấu tạo khuôn mặt… Đây là lý do vì sao rất hiếm người mẫu châu Á lại có thể thành công ở thị trường châu Âu, châu Mỹ. Kỹ năng thì không bàn đến vì bản thân tôi tự tin về kỹ năng trình diễn của mình và cũng được đánh giá tốt về điều đó. Đây là cuộc thi dành cho những người mẫu chuyên nghiệp, và tôi tin họ đều là những người mẫu đã thành danh ở nước họ. Cuộc thi này không có Top, không có giải nhì, giải ba, giải bốn. Một là bạn trở thành người chiến thắng duy nhất, hai là bạn nằm trong số 53 người còn lại. Nếu như ai cũng sợ thất bại thì những cuộc thi liệu còn có thí sinh? Một khi tôi đã dám đặt mình vào một cuộc thi khắc nghiệt như thế này thì tôi phải dám chấp nhận thất bại”, Phương Mai thẳng thắn.

Trục trặc duy nhất và cũng khiến đại diện Việt Nam “ăn không ngon ngủ không yên” sau khi cuộc thi kết thúc là bị kẹt tại Rome một mình trong 6 ngày vì lỡ chuyến bay chiều ngày 1/10. “Để về được Việt Nam, tôi bay từ đảo Sicily đến Rome. Sân bay tại Rome rộng mênh mông, các thủ tục rất phức tạp làm tôi bị mất phương hướng. Đến khi tôi đến được cửa ra máy bay thì…máy bay đã cất cánh được vài phút”, Phương Mai kể. “Chân dài” này còn chia sẻ cảm giác thót tim khi biết các chuyến bay ngày 2 và ngày 3/10 cũng đã hết sạch chỗ. Ngoài ra, cô còn bị phạt 115 USD. Ở Ý người ta cũng không đổi vé cho Phương Mai, cô phải liên lạc về Việt Nam nhờ người đổi vé nhưng đúng tối thứ 7, hôm sau lại là ngày chủ nhật ở Việt Nam nghỉ làm nên không có ai đổi vé giúp cô. “Xui xẻo hơn là điện thoại của tôi hết tiền, đúng hôm ở sân bay không bán simcard. Phòng dịch vụ tại sân bay cũng nghỉ. Khách sạn gần nhất tôi có thể hỏi thì giá 300Euro/đêm trong khi trong túi tôi chỉ còn…400 Euro. Nhìn 2 cái valy to kềnh, đứng ở sân bay tôi tưởng tượng ra cảnh mình sẽ phải ngủ qua đêm tại đây mà muốn khóc”, cô nói. Nhưng may mắn đã mỉm cười với người đẹp này khi có một cậu sinh viên người Ý gốc Thái hỏi han cho đi nhờ ô tô và tìm giúp khách sạn gần nhà ở Ostia. “Phải nói rằng tôi đã gặp may khi cậu ấy biết nói tiếng Anh vì ở Ý tìm người nói được tiếng Anh rất khó. Không chỉ cậu ấy nhiệt tình mà mẹ của cậu cũng rất tốt bụng, quan tâm tôi rất chu đáo”, Phương Mai vui vẻ kể. Phương Mai nói đã liên lạc về Việt Nam và ngày 5/10 tới cô mới có vé và không có gì thay đổi thì chiều ngày 6/10 cô có thể gặp bố tại sân bay Tân Sơn Nhất. Bỏ lại sau lưng cảm giác lo lắng, hiện tại “chân dài” này đang tận hưởng những ngày còn lại trên đất Ý bằng những buổi đi tham quan các thắng cảnh nổi tiếng tại Roma như tòa thánh Vatican, vòi phun Trevi cùng người bạn mới…, đi bơi và thưởng thức những món ăn đặc trưng như kem, mỳ Ý. “Giờ tôi mới cảm nhận được cảm giác của việc đi du lịch một mình thú vị đến nhường nào”, Phương Mai hóm hỉnh nói. Theo Nguyễn Hằng (Dân trí)