Chân dung 10 nhà lãnh đạo thế kỷ 20 trên màn ảnh

Lý Quang Diệu - 1965



Tài tử Lim Kay Tong hóa thân thành Thủ tướng Lý Quang Diệu trong phim lịch sử "1965".

Thủ tướng Lý Quang Diệu không chỉ là nhà lãnh đạo xuất sắc của Singapore mà còn là huyền thoại châu Á thế kỷ 20 và 21. 1965 là một trong số những phim đầu tiên đưa chân dung nhà lãnh đạo huyền thoại lên màn bạc. Tác phẩm tâm lý xoay quanh mốc thời gian lịch sử vừa mong manh vừa thiêng liêng với người Singapore - trở thành cộng hòa độc lập - tái hiện những khoảnh khắc nhà lãnh đạo đọc tuyên ngôn độc lập cho quốc gia cũng như hé lộ nhiều chi tiết đời sống của Lý Quang Diệu.

Trong 1965, tài tử gạo cội Singapore Lim Kay Tong hóa thân thành nhà lập quốc. Kay Tong chia sẻ về vai diễn Lý Quang Diệu trên The Straits Timeshồi tháng 10/2014: "Lý Quang Diệu là một nhân vật mang tính quyết định trong câu chuyện bởi ông ấy đã định hình lịch sử. Tôi phải vượt qua sự nhút nhát của mình để hóa thân thành ông".

Bộ phim sản xuất từ cuối năm 2014, chưa kịp hoàn thành khi ông Lý mất, dự kiến ra mắt năm nay. Dự án phim kỷ niệm 50 năm độc lập Singapore gây chú ý với báo giới Singapore và châu Á.

Nelson Mandela - Long Walk to Freedom

Cựu Tổng thống Nam Phi - Nelson Mandela - là một trong những nguồn cảm hứng lớn nhất của màn ảnh rộng trong số các lãnh tụ thế giới, bởi ông là biểu tượng người hùng chống nạn phân biệt chủng tộc ở châu lục này.

Trong số hàng loạt tác phẩm về Nelson Mandela, bộ phim mới nhất ra mắt năm 2013 có tên Long Walk to Freedom, dựa trên cuốn sách cùng tên xuất bản năm 1994, ghi lại đầy đủ và chân thực về con người ông.

Tác phẩm theo dấu hành trình của Nelson Mandela từ thời thơ ấu ở vùng Eastern Cape cho tới khi được bầu làm Tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi vào năm 1994. Đặc biệt, phim đã khai phá một phần lớn cuộc đời chưa được biết đến của cố Tổng thống: một người yêu xe hơi tốc độ cao, một vận động viên quyền Anh hăng hái, và một luật sư tài giỏi. Trong phim, nam diễn viên Idris Elba vào vai Nelson Mandela.

Ngoài Long Walk to Freedom, có nhiều tác phẩm khác từng khắc họa Nelson Mandela theo những góc nhìn khác nhau như Winnie Mandela(2011), Endgame (2009), Invictus (2009), Goodbye Bafana (2007), Mandela and De Klerk (1997), và Mandela (1987).

Margaret Thatcher - The Iron Lady

Bà đầm thép là bộ phim ra mắt năm 2012, đan xen giữa hồi tưởng và thực tại, kể lại quá trình Margaret Thatcher từ một phụ nữ tầng lớp bình dân tìm được chỗ đứng trong Quốc hội, dần trở thành Thủ tướng Anh vĩ đại và gây tranh cãi.

Bộ phim đưa ra cái nhìn đồng cảm về cuộc đời riêng tư của Margaret Thatcher, cũng như xoáy sâu vào các thời điểm quyết định trong sự nghiệp của bà, từ chuyện “đấu đá” trong Quốc hội khi xung quanh đều là nam giới cho đến việc tranh đấu xóa bỏ sự phân biệt giai cấp, chủng tộc hay cái nhìn miệt thị của người đời vì Margaret đến từ tầng lớp trung lưu và chỉ là con của một người bán hàng bình thường.

Diễn xuất tuyệt vời của Meryl Streep trong vai người đàn bà huyền thoại là điểm sáng trong phim, giúp minh tinh giành giải Oscar thứ ba trong nghiệp diễn.

Mahatman Gandhi - Gandhi

Có thời lượng hơn ba tiếng, Gandhi là sử thi điện ảnh về cuộc đời người đàn ông giúp Ấn Độ giành độc lập khỏi đế chế Anh từ năm 1947. Kịch bản thông minh của nhà làm phim Richard Attenborough không bám theo toàn bộ cuộc đời của Gandhi mà xoáy sâu vào những thời điểm quyết định trong sự nghiệp vị lãnh tụ vĩ đại. Phim mô tả hành trình sử dụng phương pháp bất bạo động như một phương thức đấu tranh giúp ông giành được quyền lợi cho người Ấn Độ ở Nam Phi rồi cuối cùng là độc lập cho người Ấn khỏi nước Anh.

Tác phẩm này là bản giao hưởng điện ảnh giữa những khung hình đẹp, tận dụng vẻ hoang sơ Ấn Độ, âm nhạc nổi bật và diễn xuất đỉnh cao của tài tử Anh - Ben Kingsley - trong vai Gandhi. Ra mắt năm 1982, phim mang về 8 tượng vàng Oscar, trong đó có "Phim xuất sắc", "Kịch bản gốc xuất sắc" và "Nam diễn viên chính xuất sắc".

Nixon - Nixon

Bộ phim tiểu sử dài hơn ba tiếng của nhà làm phim Oliver Stone kể cuộc đời của cựu tổng thống Nixon kể từ khi ông còn là một cậu bé cho tới khi kết thúc sự nghiệp trong tai tiếng. Ra mắt năm 1995, tác phẩm cho thấy một Nixon vừa phức tạp, vừa đáng kính, đáng phục cũng như có không ít lỗi lầm.

Đạo diễn danh tiếng Oliver Stone từng chia sẻ "phim là một cố gắng để đưa ra cái nhìn chân thực về vị Tổng thống, dựa trên nhiều dữ liệu lịch sử công cộng và những ghi chép lịch sử chưa hoàn chỉnh". Nhân vật Nixon trong phim do diễn viên huyền thoại Anh Quốc - Anthony Hopkins - đảm nhận. Đây là phim thứ hai trong ba tác phẩm nổi tiếng Oliver Stone làm về các Tổng thống Mỹ, cùng JKF (về John F. Kennedy) và W. (về George W. Bush).

Che Guevara - Che: Part One, Part Two

Benicio Del Toro, tài tử đảo quốc Puerto Rico, thành danh với tượng vàng "Nam diễn viên xuất sắc" ở LHP Cannes 2008 sau khi hóa thân thành lãnh tụ Che trong tác phẩm hai phần, dài gần 260 phút này của đạo diễn Steven Soderbergh.

Mặc dù xoay quanh cuộc nổi dậy của nhà lãnh đạo du kích và phong trào cách mạng Cuba từ năm 1956, cốt truyện không bám theo trật tự tuyến tính thời gian mà chia cắt thành nhiều phân mảnh đan nhiều thời kỳ cùng lúc. Mỗi phần có phong cách điện ảnh cùng câu chuyện độc lập. Phần một xoay quanh cuộc nổi dậy của quân du kích Cuba dưới sự dẫn dắt của Fidel Castro và Che Guevara, lật đổ chế độ độc tài của Fulgencio Batista trong hai năm. Phần hai của phim tập trung vào thời gian Che Guevara nỗ lực giải phóng Bolivia.

Adolf Hitler - Der Untergang

Bộ phim có tên tiếng Anh là Downfall là tác phẩm của nhà làm phim Đức Oliver Hirschbiegel, mô tả 10 ngày quyền lực cuối cùng của Hitler trong một hầm trú bom năm 1945, dưới mắt nhìn của viên thư ký trung thành. Bộ phim lấy dữ liệu từ nhiều cuốn sách trong đó có Inside Hitler's Bunker của sử gia Joachim Fest và hồi ký Until the Final Hour của Traudl Junge - thư ký của Hitler.

Sau khi ra mắt năm 2004, phim được giới chuyên môn và các nhà sử học ca ngợi rộng rãi. Tác phẩm được cho là một cái nhìn chân thực về con người Hitler, sau khi đã lột bỏ hết hào quang.

Winston Churchill - The Gathering Storm, Into the Storm

Vị Thủ tướng quá bận tâm vào công việc chính trường và Thế chiến II tới nỗi trầm cảm và rạn nứt đời sống gia đình riêng với người vợ yêu quý. Đó là một phần chân dung Thủ tướng Anh Winston Churchill được khắc họa trong hai phim tiểu sử của đài BBC và HBO, lần lượt ra mắt năm 2002 và 2009. The Gathering Storm là những lát cắt cuộc đời Winston Churchill trong những năm trước Thế chiến II còn Into the Storm xoay quanh ngày tháng sau khi Thế chiến đã chấm dứt.

Tài tử Albert Finney và nữ diễn viên Vanessa Redgrave đã thu về hàng loạt tượng vàng giải thưởng khi lần lượt hóa thân thành Thủ tướng Winston Churchill và vợ Clementine Churchill.

Emiliano Zapata - Viva Zapata!

Nhà cách mạng Mexico được khắc họa chân thực và đa chiều trong phim đặc sắc của đạo diễn Elia Kazan, phát hành năm 1952. Kịch bản phim ban đầu được chấp bút bởi nhà văn lừng danh Mỹ John Steinbeck, dựa trên cuốn sách Zapata the Unconquerable. Phim xoay quanh cuộc đời của nhà lãnh tụ từ tuổi thơ khốn khó ở nông thôn đến khi dẫn dắt người dân giành chính quyền từ chế độ độc tài của Porfirio Díaz.

Phổ Nghi - The Last Emperor

Hoàng đế cuối cùng là tác phẩm về cuộc đời của nhà lãnh đạo chế độ quân chủ cuối cùng của Trung Quốc, cũng như là cái nhìn sâu sắc về câu chuyện quyền lực ở đất nước rộng lớn châu Á. Cốt truyện bắt đầu từ những ngày thơ ấu của vị vua hờ và cứ thế ông xuống dốc dần, đi tù rồi đi cải tạo trong xã hội dẫn dắt bởi các nhà lãnh tụ cộng sản.

Ra mắt năm 1987, bộ phim độc lập của Bernardo Bertolucci được ca ngợi rộng rãi, mang về 9 giải Oscar, trong đó có "Phim xuất sắc" và "Đạo diễn xuất sắc". Tài tử Mỹ gốc Hong Kong John Lone hóa thân vào vai chính trong tác phẩm nói tiếng Anh.

Theo Vũ Văn Việt (Vnexpress)