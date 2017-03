Chẳng vì cảnh "nóng" mà tôi thêm nổi

Quách An An gây ấn tượng với người đối diện bằng vẻ “mình hạc xương mai”, cô nói chuyện cũng dịu dàng, từ tốn và nhỏ nhẹ. Mảnh mai và không “nâng cấp” vòng một nhưng Quách An An vẫn khiến nhiều người nghĩ đến cụm từ “người đẹp sexy” và là sự lựa chọn của nhiều đạo diễn với những bộ phim có cảnh “nóng”.

Không phải cứ cởi đồ là “nóng”! - Dù khán giả chưa biết “Trung úy” mặt mũi như thế nào, nhưng “lộc” của chị từ sự rình rang, ầm ĩ mãi của phim này cũng không ít? - Ý bạn là lợi cho tôi về mặt PR, báo chí đúng không? Đúng là phim chưa xong, nhưng xong vai tôi rồi, quả là có được sự chú ý. Thế nhưng vì được phỏng vấn cũng lâu rồi, mà phim chưa chiếu nên bây giờ mọi thứ lại ở tình trạng hên – xui thôi. Tôi cũng chưa biết khi nào phim sẽ phát hành cả. Có khi người ta đã “quên” mất “Trung úy” rồi cũng nên – mọi thứ vẫn đang ở phía trước, phải đợi khi nào phim trình chiếu thì tôi mới biết kết quả thật sự từ vai diễn trong phim này. - Những bộ phim mà vai diễn của chị đòi hỏi cảnh “nóng”, đạo diễn có mất thời gian thuyết phục chị không? - Thuyết phục tôi thì chẳng dễ chút nào. Tôi đã không muốn thì không ai thuyết phục được hết. Vấn đề ở đây là đọc kịch bản tôi thấy thích, vai diễn mình thấy hợp và kham được. Trong vai diễn, có những cảnh “nóng” như thế, tôi đọc kịch bản kỹ càng rồi, vấn đề còn lại là sự trao đổi, bàn luận giữa tôi và đạo diễn. Tôi sẽ trao đổi với đạo diễn những suy nghĩ của mình như cảnh đó phải quay như thế nào, hở như nào, diễn xuất ra sao, và đặc biệt tôi mong muốn có sự cam kết về vấn đề an toàn cho hình ảnh của tôi bằng những thỏa thuận như không được chụp hình khi đang quay, không có người “ngoài” đứng xem – trừ ekip của cảnh đó. - Thực ra, để nhận lời đóng cảnh “nóng” cũng đã dũng cảm rồi, trước hết diễn viên phải rất tự tin vào ngoại hình của mình rằng đẹp!? - Là một diễn viên thì không phải tôi tự tin mình đẹp khi trút bỏ quần áo mà tôi dám đóng những cảnh “nóng”. Điều này khác biệt giữa phim nghệ thuật và những phim “cấp 3”. Tôi nghĩ khi đóng cảnh “nóng”, điều diễn viên cần tự tin là về diễn xuất hơn là tự tin về ngoại hình. Cảnh “nóng” không phải là những gì trần trụi, thô thiển kiểu như... cởi đồ là “nóng”. Điều khó khăn của diễn viên khi đóng cảnh “nóng” ở chỗ: Vừa trút bỏ quần áo, vượt qua tâm lý ngại ngùng, vừa diễn xuất biểu cảm để cảnh “nóng” ấy không dung tục, không phản cảm. Cảnh “nóng” ấy lại bao gồm cả ekip thực hiện chứ không phải chỉ mỗi diễn viên, nên phải nói sức ép của diễn viên trong những cảnh “nóng” cực kỳ khó. Không phải hôn nhiều ngoài đời thì sẽ hôn đẹp trên phim! - Với những cảnh “nóng”, chị có phải tốn kém về mặt thời gian quay đi quay lại mới đạt ý đồ đạo diễn và khiến cả ekip ưng ý? - Tôi luôn cố gắng quay 1 lần là được. Có những sự cố ngoài ý muốn thì cũng chỉ khoảng 2 - 3 lần. Không phải chỉ riêng cảnh “nóng” mà ở bất cứ cảnh quay nào tôi cũng cố gắng làm tốt để không phải quay đi quay lại nhiều lần. Tôi không muốn dùng kỹ xảo nhiều trong diễn xuất, tôi thích những thước phim thật và cảm xúc thật vì vậy tôi cố gắng diễn tự nhiên để làm sao lần đầu là lần tốt nhất, nếu lỡ có sai sót gì thì tới lần 2 thôi. Sang lần thứ 4-5 thì bắt đầu chai cảm xúc, lúc đó diễn mệt mỏi và sống sượng lắm. - Có những diễn viên nói phải quay đi quay lại hàng chục lần chỉ với cảnh hôn nhau, chị diễn thành thạo như thế không sợ điều tiếng “à cô này có kinh nghiệm”... - Tôi không nghĩ chuyện từng trải tình trường có ích gì trong công việc của một diễn viên. Một cô nàng có kinh nghiệm không có nghĩa cô ấy sẽ diễn tốt. Khi bạn hôn một người, bạn hôn như thế nào cũng được vì đó là tình cảm, là tình yêu. Nhưng khi đưa nụ hôn ấy lên phim – thì phải phụ thuộc vào tình huống của kịch bản, tính cách của nhân vật, ý đồ của đạo diễn mà mình thể hiện sao cho ăn ý với bạn diễn cùng, sẽ phải rất khác. Vấn đề của người diễn viên là sự phối hợp chuyên nghiệp, năng khiếu diễn xuất chứ không hẳn là cứ hôn nhiều ngoài đời thì sẽ biết hôn đẹp trên phim. - Chị có tập dượt với bạn diễn nam cho những cảnh quay nhạy cảm của mình? - Cũng như bao nhiêu người phụ nữ hay nữ diễn viên khác, tôi không thích thú gì khi phải đóng những cảnh phim như vậy, tất cả chỉ vì công việc thôi. Tôi phải cố gắng vượt qua tâm lý ngại ngần, e dè và lo sợ điều tiếng, để vào vai ngọt nhất. Tôi cũng chỉ mong diễn một lần là xong cho đỡ... ngại. Vậy nên tôi phải trao đổi với đạo diễn và bạn diễn kỹ càng trước mỗi cảnh quay, chứ chẳng tập dượt gì cả. Có những rủi ro không lường trước được - Chị chấp nhiều khó khăn đằng sau những cảnh “nóng” như vậy, vì ý thức được cảnh “nóng” sẽ tốt cho tên tuổi của chị? - Cũng chưa chắc! Những gì tôi nhận được từ cảnh “nóng” là điều tiếng nhiều thì đúng hơn. Tên tuổi cũng chẳng vì cảnh “nóng” mà tôi nổi thêm được. Tuy nhiên, vì tình yêu, sự đam mê và cả ý thức trách nhiệm, nên tôi luôn cố gắng làm tốt nhất trong khả năng và những gì thuộc về công việc của tôi. Ngay cả đạo diễn Hà Sơn cũng có nói bên lề với tôi rằng có hàng trăm cô gái đẹp, sẵn sàng trút bỏ quần áo trước mặt anh ấy để xin vai. Nhưng tôi thì khác, tôi không muốn casting bằng cách đó. Tôi nói tôi tự tin vào khả năng, ngoại hình và sẽ lao động nghiêm túc với vai diễn của mình. Nếu đạo diễn tin tưởng tôi thì đồng ý làm việc. Sự tin tưởng rất quan trọng khi cùng hợp tác với nhau. - Chị và ekip thực hiện có phải dùng chiêu “ăn gian góc quay” nhiều không? - Luôn luôn là phải tính góc quay sao cho hiệu quả nhất. Điều này còn tùy thuộc vào từng phân cảnh nhỏ, ở cảnh đó cần nhấn mạnh yếu tố gì, nhân vật nói gì, diễn như thế nào, sẽ quay toàn cảnh hay cận cảnh. Ranh giới ấy còn phụ thuộc nhiều vào thẩm mỹ của đạo diễn và bộ phận quay phim, ánh sáng. Đây là chuyện riêng nghề nghiệp tôi cũng không tiết lộ được nhiều nhưng tôi chắc chắn với bạn rằng không bao giờ có chuyện diễn viên nude 100% - mặc dù những cảnh như vậy chỉ có đạo diễn, diễn viên, quay phim “với nhau” thôi. Nói chung, đóng cảnh “nóng” không phải là điều gì đó... ghê gớm như nhiều người nghĩ đâu. - Tình huống đặt ra như này: Nếu bạn diễn của chị là một diễn viên không mấy bắt mắt về hình thức và ngoài đời chị cũng chẳng ưa gì anh ta, chị sẽ xử lý như nào? - Tôi chưa gặp trường hợp như bạn nói. Nhưng tính tôi, tôi chưa bao giờ vì tình cảm riêng tư với diễn viên đóng cùng mình rồi mới chịu nhận vai cả. Nếu có duyên hợp tác thì cứ vui vẻ làm việc với nhau dựa trên tinh thần vì hiệu quả công việc. Diễn viên do đạo diễn lựa chọn và nếu nhân vật nam theo yêu cầu kịch bản là phải xấu về hình thức chẳng hạn, thì tôi cũng vui vẻ mà diễn thôi. - Nhiều diễn viên tâm sự vì đóng phim có cảnh “nóng” mà người yêu... bỏ, không phải là chị cũng có câu chuyện tương tự khi mà bây giờ đang tình trạng “một mình”? - Đó cũng là một trong những lý do khiến tôi và một người bạn trai cũ chia tay. Tất nhiên không phải là lý do chính, chủ yếu, nhưng dư luận xung quanh cũng có sự ảnh hưởng nhất định đến cuộc sống riêng của một diễn viên như tôi. - Chị nói là yêu cầu đạo diễn về việc đảm bảo hình ảnh, nhưng sự thực thì nhiều ảnh “nóng” bị rò rỉ lên mạng, những scandal trên trời rơi xuống đó chị “né tránh” bằng cách nào? - Tôi luôn luôn yêu cầu và đòi hỏi được đảm bảo những hình ảnh của mình khi làm việc, nhưng tôi biết chấp nhận sự thực là cũng có những rủi ro không lường được. Mình phải tự bảo vệ mình tốt nhất có thể, còn lại là phạm trù đạo đức của mọi người. - Cảm ơn chị! Theo Thái Linh (Giadinh.net)