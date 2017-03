Charlie Kaufman tham gia viết kịch bản Kung Fu Panda 2

Dù từng viết kịch bản cho những tác phẩm điện ảnh nổi tiếng như Eternal Sunshine Of The Spotless Mind, Adaptation và Being John Malkovich nhưng sự thử nghiệm của Kaufman trong lĩnh vực phim hoạt hình không khỏi khiến nhiều người hoài nghi. Tuy nhiên ngoài Kaufman, hãng DreamWorks còn mời một số cây bút khác cùng đảm nhiệm phần kịch bản của Kung Fu Panda: The Kaboom Of Doom.



Vẫn có sự tham gia lồng tiếng của Jack Black, Angelina Jolie và Dustin Hoffman, tập phim này sẽ đến với khán giả vào ngày 3/6/2011.





Theo Tuấn Vĩ (TT&VH)