Chật vật giữ hồn lãnh Mỹ A

Lãnh Mỹ A đến với Hoa hậu Trái đất 2017 Tình cờ biết đến câu chuyện về lãnh Mỹ A và gia đình bác Tám Lăng (Nguyễn Văn Long) qua một phóng sự trên truyền hình cách đây không lâu, nhà thiết kế Hằng Nguyễn của AMI Fashion đã nhen nhóm ý tưởng thực hiện một chương trình diễn thời trang nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và cũng là bảo tồn, phát triển và quảng bá loại tơ lụa trứ danh vùng Tân Châu (An Giang) qua những trang phục gần gũi, hợp thời trang. Chương trình The Dreamers (Những kẻ mộng mơ đi dệt huyền thoại) dự kiến diễn ra vào tháng 9 sắp tới tại TP.HCM của bốn nhà thiết kế: Hằng Nguyễn, Huỳnh Tiên, Nguyễn Minh Công và Juun Đăng Dũng. 75 bộ trang phục sẽ được thiết kế ở ba mảng: Trang phục truyền thống, trang phục ứng dụng và trang phục dạ hội. Trong đó, bộ trang phục mở màn sẽ được trao tặng cho Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ trưng bày. Bên cạnh đó, một trong số những bộ trang phục truyền thống sẽ là hành trang của đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2017. Những trang phục còn lại sẽ được bán đấu giá, quyên vào quỹ từ thiện AMI Smile Foundation nhằm giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều tỉnh, thành, trong đó đợt từ thiện đầu tiên sẽ thực hiện ngay tại Tân Châu, An Giang - vùng đất đã làm nên lãnh Mỹ A. Lãnh Mỹ A chỉ duy nhất đen huyền Ba điểm làm nên lãnh Mỹ A truyền thống chính là: Phải là tơ tằm 100%; phải được nhuộm từ trái mặc nưa và lụa tơ tằm phải được dệt bằng phương pháp dệt satin 8 trên khung gỗ (là phương pháp dệt khó nhất trong các phương pháp dệt tơ tằm, một người thợ chỉ đứng dệt được một khuôn dệt, trong khi dệt công nghiệp satin 5 thì một người thợ có thể đứng năm, sáu khuôn dệt). Tất cả loại vải màu tôi làm dù từ nguyên liệu thiên nhiên đi nữa chỉ có thể gọi là lãnh màu Tám Lăng. Lãnh Mỹ A chỉ duy nhất màu đen huyền. Anh NGUYỄN HỮU TRÍ