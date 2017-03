Châu Mộng Như ứng cử Đại sứ du lịch

Á hậu 1 Hoa hậu châu Á tại Mỹ vừa nộp hồ sơ tự ứng cử đến Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch). Cục đã nhận được hồ sơ của người đẹp này. Trong đó, cô còn gửi bản kế hoạch chi tiết cho từng tháng về kế hoạch quảng bá du lịch Việt Nam từ năm 2013 đến 2014. Mộng Như cũng chuẩn bị những bước cơ bản cho kế hoạch xây dựng quỹ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam.

"Vì Hạ Long đã được UNESCO vinh danh là di sản thế giới rồi nên tôi chọn thành phố trọng điểm khác để quảng bá trong bản kế hoạch", cô nói.

Người đẹp Châu Mộng Như trong chuyến đến Bắc Ninh vừa qua.

Người đẹp chia sẻ sự tự tin vào bản thân với kinh nghiệm 4 năm làm giám đốc một công ty truyền thông, từng tổ chức nhiều sự kiện liên quan đến du lịch và văn hóa. "Mối quan hệ rộng trong cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước liên quan đến truyền thông và du lịch … khiến tôi dễ dàng vận động sự ủng hộ của nhiều người cho một sự kiện nào đó. Tôi tin sự chân thành của mình sẽ giúp tôi đến gần những cá nhân có tầm ảnh hưởng tốt đến cộng đồng", cô bày tỏ.

Là Đại sứ Du lịch Việt Nam, ngoài khả năng thông thạo tiếng Anh, quan hệ rộng, tư cách tốt, người đẹp nắm giữ vị trí này còn phải tốn nhiều tiền để tự ra nước ngoài quảng bá du lịch đất nước. Châu Mộng Như không lo lắng lắm về vấn đề kinh phí. Cô chia sẻ, cách đây hai tuần, cô có chuyến xuyên Việt đến 15 địa điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam để hiểu thêm về văn hóa của từng địa phương và nét đặc trưng, thu thập tài liệu của từng địa điểm. "Tôi không ngại phần chi phí trong thời gian làm Đại sứ Du lịch vì tôi có khả năng tài chính độc lập", cô khẳng định.

Khẩu hiệu mà người đẹp này đang dùng trong "chiến dịch tranh cử" của mình là: “Vote for me vote for Vietnam tourism” (Bạn ủng hộ tôi là bạn ủng hộ du lịch Việt Nam).

Châu Mộng Như năm nay 25 tuổi. Cô đoạt danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu châu Á tại Mỹ vào năm 2012. Cô là giám đốc một công ty truyền thông do mình sáng lập nên.

Sau khi Lý Nhã Kỳ thông báo với giới truyền thông về việc xin rút khỏi danh sách ứng viên Đại sứ Du lịch nhiệm kỳ 2013, hiện tại, hai ứng viên chính thức cho vị trí này là cô giáo tiếng Anh Đỗ Hồng Thuận và Người đẹp Du lịch Huỳnh Thị Ngọc Hân (hiện sống ở Australia). Nhưng ngay sau đó, có nhiều người tiếp tục lên tiếng muốn ứng cử vào vị trí này, trong số đó có các người đẹp như: diễn viên Lan Phương, Hoa hậu Đông Nam Á Diệu Hân và nay là Á hậu Châu Á tại Mỹ Châu Mộng Như.

Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đang xem xét các trường hợp này để đưa ra quyết định trong thời gian tới.

* Tiêu chuẩn đối với Đại sứ Du lịch Việt Nam

1. Đối với công dân Việt Nam

1.1. Là công dân Việt Nam, có lòng yêu nước, lý lịch nhân thân tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa; chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

1.2. Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, trung thực, gương mẫu, trách nhiệm, có đủ điều kiện về sức khỏe, không vi phạm pháp luật và các quy định của Nhà nước.

1.3. Có kinh nghiệm tham gia các hoạt động xã hội.

1.4. Có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực hoạt động của mình, có thành tựu nổi bật trong hoạt động nghề nghiệp và xã hội, có đóng góp tích cực cho sự tiến bộ của xã hội.

1.5. Có khả năng vận động tài chính từ những nguồn lực xã hội phục vụ cho công tác xúc tiến và quảng bá du lịch Việt Nam.

1.6. Có khả năng trình bày, tuyên truyền trước công chúng nước ngoài bằng tiếng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ nước sở tại.

1.7. Có uy tín và có ảnh hưởng tích cực đối với xã hội.

1.8. Tự ứng cử hoặc được cá nhân, tổ chức khác giới thiệu ứng cử Đại sứ Du lịch Việt Nam.

2. Đối với người nước ngoài

2.1. Là công dân nước sở tại, có tình cảm và gắn bó với Việt Nam, lý lịch nhân thân tốt, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và những quy định của nước sở tại.

2.2. Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, trung thực, gương mẫu, trách nhiệm, có đủ điều kiện về sức khỏe.

2.3. Có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực hoạt động của mình, có thành tựu nổi bật trong hoạt động nghề nghiệp, xã hội tại nước sở tại, có đóng góp tích cực cho Việt Nam.

2.4. Có khả năng trình bày, tuyên truyền trước công chúng nước ngoài bằng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ nước sở tại.

2.5. Có khả năng vận động tài chính từ những nguồn lực xã hội phục vụ cho công tác xúc tiến và quảng bá du lịch Việt Nam.

2.6. Tự ứng cử hoặc được cá nhân, tổ chức khác giới thiệu ứng cử Đại sứ Du lịch Việt Nam.

