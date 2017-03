Châu Tấn - Nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu 2011



Theo Phạm Hải (TNO)



Ngay sau khi giải thưởng được công bố, tờ Sina dẫn lời Châu Tấn nói cô hi vọng tất cả 190 người được bầu chọn là Nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu 2011 sẽ cùng nhau nỗ lực hết sức để đem lại một tương lai tươi sáng hơn cho nhân loại.Trong vài năm gần đây, Châu Tấn bắt đầu chuyển trọng tâm từ điện ảnh hướng dần sang các hoạt động xã hội.Châu Tấn là đại sứ thiện chí cho Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Trung Quốc, triển khai các dự án nâng cao nhận thức của người dân về biến đổi khí hậu, tuyên truyền về “phong cách sống xanh”.Với những đóng góp tích cực trong các hoạt động kêu gọi bảo vệ môi trường, tháng 4.2010, Châu Tấn được nhận giải thưởng “Champions of the Earth 2010”, giải thưởng cao nhất của Liên hợp quốc trao tặng cho những nhà hoạt động môi trường xuất sắc của năm.Được biết, năm nay Diễn đàn Kinh Tế thế giới đã bình chọn ra 190 nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu từ 65 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.Việt Nam cũng có hai đại diện vinh dự nhận giải là Giáo sư Ngô Bảo Châu - người vừa đoạt “Nobel Toán học” Huy chương Fields 2010 và Jimmy Phạm - nhà sáng lập tổ chức KOTO đào tạo nghề miễn phí và giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, theo weforum.org.