Châu Tấn tái ngộ khán giả Việt Nam

Bộ phim lấy bối cảnh Trung Quốc những năm 1970, giữa thời kỳ Cách mạng Văn hóa. Đới và Lạc là hai học sinh trung học, họ là bạn từ thời thơ ấu và bố mẹ đều là bác sĩ.

Các cậu bị buộc rời khỏi gia đình và bị gửi đến một trại giáo dưỡng trên núi thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Khi đến một ngôi làng kế bên, hai cậu đã gặp một cô thợ may trẻ tuổi thất học (do Châu Tấn đóng). Ngay lập tức, Lạc phải lòng cô thợ may... Bộ phim này đã được đề cử cho hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại Quả cầu vàng 2002.

Balzac và cô bé thợ may người Trung Hoa cũng là một trong những bộ phim thành công nhất của Châu Tấn, ngôi sao của điện ảnh Hoa ngữ đương thời. Cùng với Chương Tử Di, Châu Tấn được đánh giá là một trong những nữ minh tinh Trung Quốc thành công nhất tại Hollywood với hàng loạt bộ phim ấn tượng như: The Banquet, Perhaps Love... Thời gian này hình ảnh Châu Tấn xuất hiện dày đặc trên các mặt báo mà mới đây nhất là trên trang bìa tạp chí Vogue phiên bản tiếng Trung số tháng 5.

Rũ bỏ hình ảnh cổ điển trong Dạ Yến, Balzac và cô bé thợ may người Trung Hoa, Châu Tấn trở nên vô hùng hiện đại và sành điệu trên các tạp chí thời trang. David Sims, nhiếp ảnh gia thời trang danh tiếng thế giới gọi Châu Tấn là "siêu mẫu bé nhỏ" sau khi thực hiện bộ ảnh Châu Tấn cho Vogue.

Balzac và cô bé thợ may người Trung Hoa với sự góp mặt của Châu Tấn sẽ được công chiếu một buổi duy nhất vào tối 17/4 tới tại Trung Tâm Văn hóa Pháp L’Espace trong chương trình Điện ảnh chiều thứ 5.