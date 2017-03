Chạy sô mút mùa Tết

Mùa Tết là mùa nghệ sĩ chạy sô đến tối tăm mặt mũi vì là mùa hái ra tiền nhất, dù phải chạy khắp nơi. Năm nào cũng vậy, nghệ sĩ hài, nghệ sĩ cải lương và ca sĩ chuyên đi hát tỉnh hầu như không còn thời gian ăn Tết.

“Đầu tắt mặt tối”



Hoài Linh vẫn dẫn đầu danh sách nghệ sĩ hài đắt sô nhất mùa Tết năm nay. Từ 11 giờ mỗi ngày, anh đã bắt đầu cuộc hành trình đem niềm vui đến cho bà con khán giả.



Diễn ở sân khấu Ngôi Sao, Công viên Văn hóa Đầm Sen, suất 11 giờ, sau đó anh về trụ 3 suất diễn liên tục tại sân khấu Nụ Cười Mới; đến 20 giờ, anh lại có mặt tại các sân khấu: 126, Trống Đồng, Hội Hoa Xuân Tao Đàn, rạp Nam Quang, Đại Đồng, Quốc Thanh..., rồi lại quay về diễn suất cuối tại sân khấu Nụ Cười Mới.



Sau 23 giờ, anh bắt đầu “bung” ra các sân khấu ngoại thành và kết thúc sô trong ngày lúc 1 giờ sáng hôm sau. Tối mùng 1 Tết, anh đã chạy không kịp qua điểm diễn rạp Quốc Thanh khiến MC Hải Đăng phải trổ tài kéo chương trình đến 45 phút bằng trò xổ số vui và cho khán giả hát để chờ Hoài Linh.



Mùng 7 Tết (ngày 9-2), Hoài Linh và Chí Tài sẽ bay sô sang Mỹ quay hình chương trình Những tình khúc bất hủ của nhạc sĩ Lam Phương và diễn 12 suất phục vụ kiều bào tại các tiểu bang của Mỹ đến ngày 14-2 mới quay về VN để chuẩn bị thực hiện live show Hoài Linh thứ 7 của mình, do Công ty TNHH Nụ Cười Mới tổ chức, sau đó thực hiện chương trình Tưởng niệm nghệ sĩ Kim Ngọc.

Nghệ sĩ Hoài Linh tranh thủ ăn cháo trong hậu trường rạp Quốc Thanh

Những ngày Tết, Hoài Linh chỉ ăn cháo nấu với thịt bò bằm và uống nước chanh pha mật ong để có sức chạy. NSƯT Hồng Vân, Hoàng Sơn, Minh Nhí, Hữu Nghĩa, Duy Phương...cũng là những danh hài đắt sô mùa Tết này. Ngoài hai sân khấu chính là Kịch Phú Nhuận và Superbowl, Hồng Vân còn tham gia diễn hài kịch tại các tụ điểm sân khấu khác.



Nghệ sĩ Hoàng Sơn không thua đàn chị Hồng Vân, mỗi ngày tới 9 sô diễn. Tối mùng 3, anh gặp xui khi chạy từ sân khấu rạp Quốc Thanh về sân khấu 135, đến gần chợ Thái Bình, xe anh bị ngã do đường ngập nước.



Chân trái anh đầy vết thương, rất may không bị nứt xương. Hoàng Sơn xuất hiện trên sân khấu trong những ngày sau đó với bộ dạng chân đi cà nhắc mà khán giả cứ ngỡ các nhân vật anh diễn đều bị dị tật ở bàn chân.



Nghệ sĩ Hữu Nghĩa cũng diễn 9-10 sô mỗi tối, anh chạy ra tận các điểm diễn nằm ở ngoại thành, diễn 3 sô tấu hài, rồi vòng vào các sân khấu Nam Quang, 135, quán bar Chămpa, cà phê Điểm hẹn Sài Gòn...trước khi trụ 3 suất liên tục tại Kịch Sài Gòn (rạp Đại Đồng). Nghệ sĩ hài Duy Phương diễn hài kịch cùng với Duy Phước và Lê Lộc (hai con ruột) đến 7 sô mỗi tối.



Nghệ sĩ cải lương vừa hát vừa ăn Tết ở tỉnh



Từ đêm 30 Tết, các ngôi sao sân khấu cải lương về các tỉnh để tham gia các chương trình truyền hình trực tiếp, do các đài truyền hình các tỉnh ĐBSCL tổ chức. NSƯT Vũ Linh là nghệ sĩ đắt sô nhất mùa Tết năm nay.

Bỏ diễn vì thọ tang Ba nghệ sĩ hài tạm rời bỏ cuộc vui trong mùa Tết là Tấn Beo, Tấn Bo và Hiếu Hiền. Sự ra đi của hai nghệ sĩ Tấn Tài và Kim Ngọc khiến họ không còn tâm trí để diễn Tết. Trưa mùng 2 vì quá nhớ sân khấu, nghệ sĩ Tấn Beo đã đến Kịch Sài Gòn chúc Tết anh em, rồi lặng lẽ ra về. Riêng Hiếu Hiền, ba ngày Tết đều đến viếng mộ mẹ, anh cho biết: “Tôi vô cùng xúc động vì ngày nào cũng có khán giả đến đặt lên mộ mẹ tôi những đóa hồng thật đẹp”.

Đêm 30 Tết, anh diễn tại Cao Lãnh – Đồng Tháp, sau đó, từ mùng 1 Tết đến nay, anh “cày” cật lực mỗi đêm diễn ở 4 điểm tại Cà Mau, Long Xuyên, Sóc Trăng...Đêm mùng 1 Tết, sau khi diễn chương trình Đại nhạc hội tại Bảo Lộc, về đến ngã ba Dầu Giây, ô tô của anh bị bể vỏ, phải thuê xe kéo về TPHCM, chính vì thế anh đã vắng mặt trong chương trình Nghệ sĩ mừng Xuân, do nghệ sĩ Vũ Luân tổ chức tại rạp Kim Châu.Anh cho biết: “Năm nào cũng vậy, tôi thường gặp trục trặc khi đi diễn mùa Tết. Năm ngoái bị một thanh niên say rượu tông vào xe tôi trong đêm giao thừa, năm nay thì bị bể vỏ xe. Nhưng sau ngày mùng 1, mọi việc xui xẻo đã trôi qua, giờ thì mỗi đêm phải chạy đến 4 điểm diễn. Mệt nhưng vui”.NSƯT Thoại Mỹ năm nào cũng ăn Tết với nông dân các tỉnh ĐBSCL. Từ mùng 1 Tết, chị đã có mặt tại Hậu Giang, Cần Thơ sau đó về các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang...Nghệ sĩ Quế Trân đi về giữa các tỉnh với TPHCM trong đêm vì cô nhận lời diễn live show của NSƯT Kim Tử Long vào buổi chiều tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, sau đó lên ô tô chạy xuống các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Bạc Liêu... diễn và về đến nhà lúc 3 giờ sáng hôm sau.Nghệ sĩ Vũ Luân tối 30 Tết diễn tại Cần Thơ và Trà Vinh, sau đó tối mùng 1, anh diễn tại Cà Mau, ngày mùng 2 về trụ tại rạp Kim Châu với các vở diễn cũ được khán giả yêu thích. NSƯT Thanh Kim Huệ, Cẩm Tiên, Thanh Ngân, Trọng Phúc... mỗi tối diễn ở 4 điểm tại các tỉnh, thành: Cần Thơ, Long An, Đồng Tháp, Bến Tre...Riêng nghệ sĩ Kim Tiểu Long, Tết năm nay anh theo Đoàn Cải lương Kim Thanh diễn ở các tỉnh miền Trung. Anh gần như là ngôi sao cải lương duy nhất diễn tại các tỉnh miền Trung trong mùa Tết này, nên hầu hết các sô diễn tại các sân bãi đều đông kín khán giả.Bên cạnh đó, anh còn tranh thủ lúc đoàn nghỉ giải lao, chạy sang điểm diễn gần nhất để tham gia chương trình đại nhạc hội của một đoàn xiếc tỉnh. Anh cho biết: “Tết năm nay tôi diễn bên cạnh gấu, khỉ, voi, trăn... nhờ vậy mà gánh xiếc nghèo mới bán hết vé. Tôi cảm thấy rất vui vì tham gia chương trình này”.Các nghệ sĩ cải lương trẻ cũng nhiều sô không kém. Lê Tứ và Bình Tinh phấn đấu để cuối năm sắm ô tô, nên Tết này hai nghệ sĩ nhận nhiều sô hát ở tỉnh. Tối 30, Bình Tinh chạy hai sô diễn tại Trà Vinh và Đồng Tháp, Lê Tứ có mặt tại Phú Quốc với NSƯT Thanh Thanh Tâm, Cẩm Tiên, Cẩm Thu... Từ mùng 1, Bình Tinh chạy sô tại Củ Chi, Hóc Môn rồi về Bến Lức – Long An, cứ thế đến hết mùng 5 Tết.Nghệ sĩ Lê Tứ diễn tại Đầm Sen, sau đó về Lai Vung – Đồng Tháp... Các nghệ sĩ trẻ như: Thy Trang, Lê Hồng Thắm, Võ Minh Lâm, Tú Sương, Trinh Trinh... cũng chạy sô không kém đàn anh, đàn chị.Thu nhập cao là động lực để các nghệ sĩ tranh thủ chạy sô nhưng với nghệ sĩ cải lương, hạnh phúc nhất là họ được ca diễn, điều không dễ gì họ có được ngoài mùa hát Tết.

Theo Thanh Hiệp (NLĐ)