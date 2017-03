Chế tài nhẹ không làm chùn tay đối tượng vi phạm

Cần hạn chế tối đa các ấn phẩm trôi nổi Theo một người làm ngành xuất bản lâu năm, thị trường truyện tranh tại VN hiện nay trung bình có hàng trăm tựa sách được in và phát hành/tuần. Với số lượng như thế, cơ quan quản lý nhà nước, các bậc phụ huynh rất khó kiểm soát được nội dung sách gồm những gì, phù hợp với đối tượng nào, khi phần lớn bạn đọc của loại sách này là các cháu thiếu nhi. để đảm bảo an toàn cho bạn đọc, nhất là đối với các em thiếu nhi, điều quan trọng nhất là trách nhiệm của các NXB. Trước khi in ấn và phát hành cần thẩm định, biên tập, xử lý, sàng lọc các chi tiết nhạy cảm, tác động xấu đến cảm thụ và tiếp thu của trẻ nhỏ. Mặt khác, đối với một mặt hàng khá nhạy cảm như truyện tranh ở thị trường VN hiện nay, cần hạn chế tối đa các ấn phẩm trôi nổi vốn là những ấn phẩm “luộc”, không có bản quyền. Khi đó, những người làm sách buộc phải cẩn trọng, có trách nhiệm hơn vì hiệu quả đồng vốn lẫn công sức và thời gian họ bỏ ra cho quá trình giao dịch mua bán tác quyền.