Cheryl Cole vào tầm ngắm khủng bố

... chẳng khác nào Cheryl tự đặt mình vào tầm ngắm

MỤC TIÊU CỦA KHỦNG BỐ

Trông Cheryl, cứ tưởng ai cũng nghĩ “cái miệng em xinh thế, chỉ hót lời hay thôi”. Thực tế thì khi sang Afghanistan khích lệ tinh thần binh sỹ Anh vào tuần trước, cô ca sỹ xinh đẹp đến từ xứ Sương mù cũng toàn thốt ra những lời có cánh. Nào là “Tôi luôn ngưỡng mộ những chàng trai dũng cảm đã và đang xả thân hết mình tại đây”. Rồi thì “Tôi rất lấy làm vinh dự được trực tiếp theo dõi các chiến binh tập luyện và chiến đấu gian khổ như thế nào. Các bạn đều là những người hùng trong trái tim tôi”. Binh sỹ Anh tại doanh trại Bastion (thuộc tỉnh Helmand, Afghanistan – nơi Cheryl vừa đặt chân đến) cứ gọi là như được rót mật vào tai. Nghe người đẹp động viên thế dẫu ngày mai có “tan xác pháo” cũng thấy sướng. Nhưng với những tay súng bên kia chiến tuyến thì hoàn toàn khác.



Cheryl lập tức thành cái gai trong mắt những kẻ đang bị quân đội Anh, Mỹ và đồng minh của họ tìm diệt tại Afghanistan. Và cũng ngay lập tức Cheryl bị cảnh báo nguy cơ đang trở thành mục tiêu hàng đầu của tổ chức khủng bố Al-Qaeda.

Giáo sỹ Hồi giáo Anjem Choudary (người phát ngôn của tổ chức Islam4UK trước đây) phân tích: “Thật là vô nhân đạo khi Cheryl sang Afghanistan để tán dương những binh sỹ trong khi hàng nghìn người vô tội đã mất mạng bởi quân đội Mỹ và đồng minh tại đây. Thay vì cổ súy chiến tranh, cô nên lên án những gì đang diễn ra tại Afghanistan. Càng trở thành người hùng trong mắt binh sỹ Anh bao nhiêu, Cheryl càng gây thù chuốc oán bấy nhiêu với người Hồi giáo”.

Chiến hữu Abu Saalihah của Choudary cảnh báo lạnh lùng: “Cheryl đã bị đưa vào tầm ngắm, không còn nghi ngờ gì nữa”.

Tờ Daily Star Sunday còn vừa trích đăng thêm nội dung thông báo của tổ chức Muslims Against Crusades: “Những tín đồ Hồi giáo coi chuyến đi vừa qua của Cheryl tới Afghanistan chẳng khác nào động thái khiêu khích nhắm vào đạo Hồi và người Hồi giáo. Cheryl ạ, cô đã bị Ashley Cole lợi dụng, bị Simon Cowell lợi dụng rồi. Đừng ngu ngốc để bị những tờ báo lá cải ở Anh lợi dụng vào cuộc chiến chẳng liên quan gì đến cô cả!”.



VÀ MỤC TIÊU... CHỐNG KHỦNG BỐ

Hẳn là Cheryl, ông chồng cũ Ashley Cole và các fan của cô đang rất sốc trước những cảnh báo kể trên. Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu nàng cựu WAG Chelsea khổ sở vì những vấn đề liên quan đến khủng bố. Hồi tháng 10 năm ngoái, Bộ Nội vụ Anh từng sớm phải nâng nguy cơ Cheryl bị khủng bố lên cấp độ 2.

Bi hài kịch phải kể đến vụ Cheryl bị... CIA đưa vào diện tình nghi khủng bố. Theo tiết lộ của Wikileaks, người đẹp sinh ra tại Newcastle bị nghi ngờ bởi chính chất giọng địa phương của mình. Số là khi Cheryl mở miệng “Why aye man” thì các nhân viên tình báo Mỹ lại suy luận thành cô truyền thông điệp kêu gọi vũ trang cho các tổ chức khủng bố tại Yemen. Còn lúc Cheryl nói “aye kidda”, CIA lại cứ nghĩ cô đang bắn tín hiệu gì đó đến Al Qaeda. Wikileaks tiết lộ thậm chí Cheryl suýt chút nữa đã bị cấm nhập cảnh vào Mỹ bởi nghi án lạ lùng này. Cũng may mà sau đó ngôi sao mang nặng khẩu ngữ Newcastle được minh oan.



Dù gì thì cũng đừng đùa với khủng bố. Còn kịp để mà cảnh báo hãy còn may chán. Cheryl cứ lo trang bị mạng lưới an ninh dày đặc quanh mình đi là vừa. Ít nhất thì cũng phải dày hơn... da mặt của ông chồng cũ hư hỏng Ashley Cole.

Theo Hạnh Nguyễn (Bongdaplus)