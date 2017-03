Chết ngất với phim kinh dị mùa Halloween

Tháng 10 này, khán giả Việt quả thật đang được mãn nguyện thưởng thức một bữa tiệc “hù dọa” với quá nhiều những “món ăn” no nê đầy chất lượng. Những món ngon nhất trong “năm phim kinh dị” được các nhà làm phim tung ra để chào đón Halloween sau một thời gian “ém hàng” chờ đợi.

Phim kinh dị thống trị năm 2016

Tính số lượng chung, trang Imdb đã thống kê con số phim kinh dị ấn định ngày ra mắt trong năm 2016 lên đến gần 2.000 phim. Trong đó, năm 2014 và 2015 chỉ có hơn 1.100 phim. Nhìn con số ấn tượng này hẳn nhiều người sẽ nghĩ năm 2016 người người, nhà nhà đổ xô đi làm phim kinh dị.

Số lượng ồ ạt mà chất lượng vẫn đảm bảo, nhận xét này hoàn toàn đúng với dòng phim kinh dị năm nay. Thể loại phim này vốn gắn với định kiến là phim giải trí thương mại nhưng nhiều tác phẩm năm 2016 đã chứng minh phim kinh dị cũng có thể chinh phục cả giới chuyên môn khó tính. Các bộ phim như The Witch, Don’t Breathe, 10 Cloverfield Lane... được các chuyên gia và báo giới khen ngợi hết lời. Kịch bản The Shallows được xếp vào Blacklist - danh sách kịch bản xuất sắc do các nhà làm phim Mỹ bình chọn. Train to Busan được đại diện Hàn Quốc đi dự Liên hoan phim Cannes.

Không chỉ quanh quẩn chuyện quỷ ám, hồn ma, sát nhân hàng loạt, dòng phim kinh dị năm nay được mở rộng ra nhiều đề tài mới độc đáo. The Neon Demon xoay quanh thế giới người mẫu thời trang, 10 Cloverfield Lane kết hợp thảm họa người ngoài hành tinh và không gian hẹp, The Purge: Election Year đào sâu vấn đề chính trị... Ngay cả với các đề tài quen thuộc như kẻ giết người, cá mập, zombie, phù thủy cũng được biến tấu dưới hình thức kể chuyện mới, khai thác góc nhìn khác lạ. Sự sáng tạo của các nhà làm phim đã được chứng minh qua thành công của tác phẩm. Đơn cử như Train to Busan và The Shallows, vẫn đề tài zombie và cá mập, khán giả xem đến nhàm nhưng gây tiếng vang nhờ dẫn dắt thông minh.





Là phim kinh dị Việt duy nhất ra rạp dịp Halloween năm nay nhưng Bí ẩn song sinh tỏ ra không lép vế chút nào về chất lượng nghệ thuật.

Nhiều chọn lựa hấp dẫn cho dịp Halloween

Được đánh giá là bộ phim kinh dị “hot” nhất mùa Halloween 2016, Ouija 2: Origin of Evil (Trò chơi gọi hồn 2) được khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 28-10. Phim do đạo diễn Mike Flanagan, “thầy phù thủy” của phim kinh dị, chỉ đạo thực hiện.

Trò chơi gọi hồn 2 dựa trên câu chuyện có thật tại Los Angeles năm 1967, diễn ra trong một căn nhà u ám, kể về một nữ góa phụ và hai cô con gái đang sử dụng những chiêu trò thực hiện buổi gọi hồn lừa đảo để trục lợi. Nhưng thảm họa đã ập đến khi trò ảo biến thành thật. Họ vô tình đánh thức và mời một con quỷ thật sự vào nhà. Bộ phim này được sản xuất tiếp nối thành công của Trò chơi gọi hồn 1 đã trình chiếu vào dịp Halloween 2014. Phim được đầu tư với kinh phí thấp (5 triệu USD) nhưng đã thu về doanh thu 103 triệu USD và trở thành hiện tượng phòng vé. Trò chơi gọi hồn 2 được hãng Universal tung ra đúng dịp Halloween 2016 với kỳ vọng sẽ lặp lại thành tích của phần 1.

Một bộ phim kinh dị Việt Nam hiếm hoi của đạo diễn Trần Hoàn, Bí ẩn song sinh, cũng kịp chen chân phim ngoại đúng dịp Halloween này. Đây là tác phẩm điện ảnh trinh thám, hành động có yếu tố kinh dị, lấy cảm hứng từ bộ truyện tranh Song sinh linh thám. Phim nói về thế giới bí ẩn của cặp song sinh, xoay quanh cuộc sống của nữ sinh viên Mai Hân. Bị các linh hồn song sinh quấy nhiễu tại ký túc xá, Mai Hân phải nhờ đến sự trợ giúp của bạn bè. Nhưng cô đã bị mất tích một cách khó hiểu sau khi đến văn phòng điều tra. Hành trình tìm kiếm cô sinh viên mất tích sẽ mang lại nhiều bất ngờ và kịch tính cho khán giả. Phim có sự tham gia của Elly Trần (vai Mai Hân), Midu (nữ cảnh sát trẻ Linh Đan) và cố nghệ sĩ Minh Thuận. Phim đã được khởi chiếu ngày 28-10.

The Disappointments Room (Căn phòng ám ảnh) là một bộ phim kinh dị hấp dẫn khác dành cho mùa Halloween 2016, được xây dựng trên một câu chuyện có thật. Phim kể về gia đình cô Dana. Khi đứa con gái sơ sinh vừa qua đời, Dana đã quyết định đưa cậu con trai Lucas năm tuổi chuyển tới một ngôi nhà mới ở vùng quê xinh đẹp để tìm sự khuây khỏa. Nhưng ít lâu sau, Dana phát hiện ra sự bất thường của ngôi nhà, đặc biệt là tầng áp mái cùng những tiếng động lạ, rùng rợn, bóng trắng lởn vởn… Căn phòng ám ảnh đã được khởi chiếu tại các cụm rạp tại Việt Nam từ ngày 21-10.

Ngoài ra còn có Havenhurst (Biệt thự quỷ ám) xoay quanh bí mật đen tối được cất giữ sâu bên trong căn biệt thự bề thế tọa lạc ở quận Tudor, trung tâm TP New York qua hàng trăm năm. Biệt thự quỷ ám khởi chiếu từ ngày 28-10. Hay Bắt ma Nhật kiểu Thái của Nhật Bản là một trong số ít phim kinh dị có yếu tố hài trong mùa Halloween 2016. Nếu đã từng xem và yêu thích Tình người duyên ma, một bộ phim khác của dòng kinh dị-hài, khán giả không nên bỏ qua Bắt ma Nhật kiểu Thái. Phim được công chiếu từ ngày 14-10. Hay Under the Shadow (Bóng ma trong gió) có bối cảnh thời chiến Iran - Iraq cuối những năm 1980, khởi chiếu từ ngày 7-10.