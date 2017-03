Chí Anh chờ Nhã Khanh đủ tuổi để kết hôn

Ấn tượng với Nhã Khanh: Cô bé này trông… xấu xấu

- Định nghĩa tình yêu với Chí Anh?

- Với tôi, tình yêu thứ nhất phải đến tự nhiên. Thêm nữa, là sự kết hợp giữa nam và nữ. Đơn giản thế thôi!

- Anh đã nghĩ tới ý định kết hôn với người yêu “bé nhỏ” Nhã Khanh kém tới 17 tuổi?

- Nhiều người hỏi tôi câu đó và câu trả lời của tôi luôn là: Đợi cô ấy lớn đã, mới có 16 tuổi thôi mà.

- Nói tới sự chung thủy, dám chờ đợi người yêu, thông thường người ta hay nghĩ đến phụ nữ hơn đàn ông?

- Đúng, không sai. Nhưng tôi là người thích chờ đợi, dám chờ đợi.

- Quyết không lung lay vì bất kỳ lý do gì?

- Làm cùng nghề nên chúng tôi có nhiều thời gian tiếp xúc với nhau. Hơn nữa, công việc quá nhiều, quá bận, nên thú thực tôi không nhiều thời gian rỗi để mà lung lay, mất kiên định.

- Ấn tượng đầu tiên của anh khi gặp Nhã Khanh?

- Biết nhau lâu rồi, khi Nhã Khanh chỉ là thế hệ đàn em, đàn cháu mới tập tọe học nhảy (cười). Ấn tượng là: Cô bé này trông… xấu xấu, gặp mình mắt lại giương lên, chỉ gật đầu chứ không chào. Tôi thấy lạ, vì trẻ con gặp tôi thường sợ, hay hét lên “cháu chào chú ạ!”.

Cặp đôi Chí Anh - Nhã Khanh ăn ý trên sàn nhảy DanceSport.

- Lần đầu tiên 2 người khiêu vũ cùng nhau?

- Năm Nhã Khanh mới 12 tuổi. Chúng tôi nhảy với nhau điệu Samba.

Thế mà đã có tình cảm?

- Dĩ nhiên là chưa. Lúc đó “cháu” Nhã Khanh còn bé xíu.

- Về phía gia đình, khi anh đặt vấn đề yêu đương với Nhã Khanh, bố mẹ anh phản ứng gì không?

- Ủng hộ thôi, không phấn đề gì cả. Bố tôi hơn mẹ 11 tuổi, có khi trong người tôi lại có gien di truyền yêu người ít hơn rất nhiều tuổi. Gia đình Nhã Khanh cũng ủng hộ tình cảm của 2 đứa.

- Ủng hộ do biết anh là 1 vận động viên nổi tiếng, có thể giúp Nhã Khanh phát triển sự nghiệp?

- Dĩ nhiên là họ biết tôi là con người đứng đắn, đàng hoàng, không lăng nhăng, chỉ hơi xì tin một chút.

- Ngày kỷ niệm tình yêu của 2 người?

- Mùng 7 tết năm 2009, tại Bãi sông Hồng.

- Điều gì ở Nhã Khanh khiến anh …gục ngã?

- Sự mềm mại.

- Dễ gây hiểu nhầm đấy, bởi sự mềm mại khiến cho người ta nghĩ đến da dẻ phụ nữ?

- Có phụ nữ da rất mềm, nhưng tính cứng cỏi. Ngược lại, có người da…cứng nhưng tính cách khá mềm mại. Điều tôi nói ở đây là sự mềm mại, nữ tính và trong sáng trong tính cách. Sự trong sáng của Nhã Khanh là điểm quan trọng nhất hạ gục tôi.

- Trưởng thành trong nghề sớm như Nhã Khanh thì đương nhiên, dễ mất đi sự trong sáng hơn bạn bè cùng tuổi?

- Dù thế nào đi nữa, trong mắt tôi, cô ấy luôn là người trong sáng. Thế là đủ.

- Khó khăn trong việc yêu một “thiếu nữ” đang tuổi ăn tuổi lớn?

- Rất bình thường. Không hiểu sao, tôi thích yêu người trẻ. Yêu vào, thấy mình xì tin ra nhiều.

- Yêu trẻ hơn nữa là thành…trẻ con đấy?

- (Cười) Thích, nhưng phải có điểm dừng chứ!

- Nhã Khanh có hay nhõng nhẽo trẻ con không?

- Có đấy! Đôi khi tôi gọi đó là sự làm phiền. Nhưng cũng hay, tôi thích thế bởi nếu không thì mình trở nên già và cằn cỗi đi mất.

- Sự nhõng nhẽo đó làm anh tư duy phân tán trong công việc?

- Lúc riêng tư mới nhõng nhẽo thôi, còn bình thường Nhã Khanh tỏ ra…người lớn, luôn biết thông cảm, chia sẻ.

Chí Anh chờ Nhã Khanh

- Yêu Nhã Khanh bao lâu thì anh nói cho bố mẹ biết?

- Sau khi tỏ tình ở bãi sông Hồng thì về nhà nói với mẹ đến gặp gia đình Nhã Khanh… hỏi cưới luôn. Mẹ đi đến nhà người ta đặt vấn đề, nhưng không nói chuyện cưới xin, vì… cháu còn bé quá.

- Sự lãng mạn buổi tỏ tình đầu tiên?

- Khung cảnh bãi sông Hồng vô cùng đáng nhớ: một bên là phù sa, một bên là nước chảy, xa xa là cầu Long Biên vắt ngang. Hai đứa đứng trên bãi cát rồi tôi nói lời yêu, Nhã Khanh gật đầu đồng ý. Dù tôi nhiều tuổi rồi, nhưng lúc đó, cảm thấy mình như một đứa trẻ con vậy. Chia sẻ thế thôi nhé!

- “Tình cũ” Khánh Thi là một vận động viên Dance sport, người mới Nhã Khanh cũng vậy. Tại sao anh lại thích yêu người cùng nghề?

- Thú vị lắm! Nhất cử lưỡng tiện mà.

- Sự nhất cử lưỡng tiện mà anh nói là gì?

- Nhã Khanh vừa là bạn nhảy. Và biết đâu, cô ấy là người bạn đời của tôi trong tương lai nữa.

- Khoảng cách tuổi của anh với Nhã Khanh tương đối lớn. Người yêu quý thì ủng hộ, kẻ ghen ghét lại chê bai kiểu: trâu già thích gặm cỏ non. Anh nghĩ sao với những câu châm chọc như thế?

- Tôi không nghĩ gì cả. Nếu ở hoàn cảnh của tôi, chắc người ta sẽ hiểu được thế nào là trâu, thế nào là cỏ. Theo tôi, sự châm chọc không hẳn bắt nguồn từ sự ghen ghét, mà chỉ là họ nói về nó khi chưa hiểu hết vấn đề thôi.

Có phụ nữ, chắc chắn có khiêu vũ

- Trong vai trò BGK Bước nhảy hoàn vũ, khán giả luôn thấy Chí Anh đầu tóc bóng lộn trông rất cầu kỳ, ngoài đời thì sao?

- Đương nhiên là đối lập với hình ảnh đó rồi. Ngoài đời, tôi bình dân, giản dị hết mức, thậm chí …không lịch sự cho lắm. Tôi thích mặc quần lửng, áo ba lỗ, đi dép lê.

- Nhiều đồng nghiệp đánh giá anh là người chăm chỉ làm làm việc?

- Tôi đi dậy nhảy hoặc tập luyện cả tuần, nghỉ một ngày vào Chủ nhật hoặc thứ Hai. Đang còn trẻ, không nên nghỉ ngơi nhiều. Sau này già tha hồ mà nghỉ, bây giờ, còn sức, còn phải làm.

- Tuổi nào của anh được tính là già?

- Chả biết, vì giờ 33 tuổi mà người ta vẫn nói tôi xì tin.

- Khi nào anh sẽ rời sân khấu khiêu vũ?

- Khi nào không còn sức để nhảy. Bởi, đó là một sự tôn trọng khán giả. Cuộc vui nào chả có kết thúc.

- Giới showbiz luôn tồn tại cụm từ thảm họa âm nhạc, thảm họa thời trang, anh nhìn thấy “thảm họa” khiêu vũ bao giờ chưa?

- Không bao giờ có. Đến với khiêu vũ, yếu tố đầu tiên là sự đam mê. Có thể nhảy không đẹp, nhưng trình diễn bằng sự say mê thì làm gì có thảm họa.

- Anh đang đứng ở đỉnh cao của sự nghiệp. Đó có phải điều hạnh phúc nhất với 1 người đàn ông?

- Đỉnh cao hạnh phúc với tôi là 1 sự cân đối hài hòa giữa công việc và gia đình.

- Không ngại chia sẻ tình yêu và say mê khiêu vũ trên báo chí. Sự say mê đó giống cách anh say mê Nhã Khanh không?

- Sự say mê khiêu vũ vốn có sẵn trong tôi. Nhã Khanh là người tiếp sức, khơi thêm nguồn năng lượng mới cho tình yêu đó. Yêu Nhã Khanh, tôi có 2 trong 1 mà.

- Điều này chứng minh cho câu nói: Một phụ nữ yếu mềm vẫn có thể làm được nhiều điều kỳ diệu?

- Thế giới này chẳng có gì thú vị, nếu thiếu phụ nữ.

- Cuộc đời anh sẽ ra sao nếu chỉ có phụ nữ mà không có khiêu vũ?

- Không bao giờ xảy ra chuyện đó. Có phụ nữ, chắc chắn có khiêu vũ.

