Chị Chanh kể về "người đàn ông bí mật"

Lần đầu tiên, Mr Đàm và cô Chanh sẽ cùng nhau lên tiếng kể về những chuyện tình cảm của mình. Phải chăng Mr Đàm sẽ tâm sự về chuyện tình đơn phương với Mỹ Tâm? Phương Thanh sẽ một lần thẳng thắn nói về “người đàn ông trong bóng đêm” của mình với khán giả?

Không chỉ Mr Đàm và cô Chanh, mà tất cả các ca sĩ khác tham gia chương trình Âm nhạc của tôi tháng 5 cũng sẽ trải lòng với tâm sự tình yêu của mình.

Trong đêm nhạc này, Đàm Vĩnh Hưng, Lam Trường và Phương Thanh sẽ là 3 quân át chủ bài. Với tiết mục song ca Bỗng dưng muốn khóc, chắc chắn cô Chanh sẽ mang lại cho Lam Trường 1 cảm xúc hoàn toàn khác khi anh hát với cô cháu gái Minh Thư.

Mr Đàm sẽ hát những ca khúc “hit” nổi tiếng như Ngàn năm vẫn đợi, Khoảng cách, Đợi em trong mơ và Ngày không bình yên. Cô Chanh hứa hẹn sẽ khuấy động sân khấu cùng Anh hãy quay về cùng em và Mình đã xa nhau - hai sáng tác của Hoài An và Phương Uyên. Lam Trường lại trầm lắng, dịu dàng cùng Chia tay của Sĩ Đan và ca khúc “hit” gần đây là Con đường tình yêu (Đào Trọng Thịnh sáng tác).



Cặp đôi sẽ cùng thể hiện ca khúc hit Bỗng dưng muốn khóc

Ngoài ra, lần đầu tiên Mỹ Lệ và Đức Tuấn sẽ song ca mở màn trong một ca khúc hoành tráng kể về chàng họa sĩ lãng mạn trong ca khúc Triệu đóa hoa hồng. Tiết mục sẽ được đầu tư hoành tráng để thể hiện chất giọng khỏe và chắc của Mỹ Lệ và sự thanh cao của Đức Tuấn. Ngoài ra Mỹ Lệ và Đức Tuấn cùng nhau kể chuyện tình yêu đẹp trong các tác phẩm văn học cũng như âm nhạc như Chuyện tình Romeo và Juliet, The Phantom of Opera, Chuyện 1 tình yêu, Nhan sắc.

Quách An An cũng sẽ tâm sự về những mối tình trái ngang của cô qua khúc âm hưởng tango: Tình lỡ 100 năm, Dĩ vãng đắm say cũng là không. Chắc chắn khán giả sẽ đón nhận một Quách An An sexy và khiêu gợi trong vũ điệu tango.



Quách An An sẽ nóng bỏng trong vũ điệu tango

Chương trình Âm nhạc của tôi tháng 5 với chủ đề Chuyện của hoa hồng nhằm tôn vinh hình ảnh người phụ nữ và tình yêu của phụ nữ dưới con mắt của người nghệ sĩ. Với nội dung xoay quanh về hoa hồng, ngụ ý hình ảnh người con gái như một cành hoa tuy đẹp nhưng có gai. Từ đó, các nghệ sĩ tham gia chương trình sẽ lên tiếng kể về những câu chuyện tình có thật của mình qua các ca khúc trong chương trình.

Theo Thanh Ngọc (Zing)