Chị gái Nam Em trải lòng mâu thuẫn giữa hai chị em

Lệ Nam được biết đến là em gái của hoa khôi Nam Em. Ngoài ra, câu chuyện tình yêu đồng tính của cô cũng gây xôn xao trên cộng đồng mạng. Hiếm hoi ở làng giải trí Việt có một nghệ sĩ công khai yêu người đồng tính và mạnh mẽ vượt qua "bão dư luận". Lệ Nam đã có những chia sẻ thẳng thắn về chuyện tình cảm, tình chị em với Nam Em và hoạt động trong làng giải trí của mình.

- Lệ Nam có thể chia sẻ thêm về tin đồn Bảo Thy đã cầu hôn chị thời gian qua gây xôn xao cộng đồng mạng không?

Thực ra lúc đầu tôi không có ý định sẽ công khai mối quan hệ của hai đứa. Bạn ấy vẫn muốn làm hậu phương phía sau ủng hộ tôi hơn. Tuy nhiên, sau vụ lùm xùm vừa qua, bắt buộc chúng tôi phải nắm tay nhau vượt qua sóng gió, đối mặt với xã hội, đối mặt với mọi người.

Lệ Nam và người yêu đồng tính tại buổi tiệc công khai tình cảm

Chúng tôi yêu nhau cũng được một năm rưỡi rồi. Lúc đầu, tôi không nghĩ sẽ yêu một người đồng giới nhưng Bảo Thy theo đuổi và làm nhiều hành động lãng mạn. Bạn ấy có chút nóng tính nhưng ngoài tật xấu đó ra lại là một người rất chu đáo và yêu tôi rất nhiều. Những lúc tôi đi diễn khuya về, một tay bạn rửa mặt, tẩy trang và chăm sóc tận tình. Tôi nghĩ, chúng tôi cãi nhau cũng vì bạn quá quan tâm làm giai đoạn đầu tôi bị ngột. Bản thân ai có sự nóng tính trong người. Quan trọng là cách mỗi ngươi biết kìm chế và giải quyết vấn đề.

Trong một ngày hẹn hò bình thường, bạn ấy đến muộn hơn mọi khi vì để mua hoa. Sau đó, Bảo Thy hỏi tôi: "Có đồng ý chịu trách nhiệm cho mối quan hệ này không?" Lúc đó, tôi chỉ cư xử theo cảm xúc và nói đồng ý. Chuyện kết hôn thì hiện tại tôi nghĩ vẫn còn lâu vì công việc của hai đứa chưa ổn định nhưng chúng tôi đồng ý cùng nhau chịu trách nhiệm với tình cảm hiện tại của mình.

- Mọi người nghĩ công khai chuyện tình cảm nằm trong chiến dịch PR sản phẩm mới. Chị giải thích thế nào?

Chúng tôi muốn làm một buổi tiệc tri ân những người đã ủng hộ chuyện tình yêu của mình. Tôi vẫn có ý định đi hát nhưng cũng chưa vội ra mắt sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên, khi tổ chức tiệc để góp phần cho chương trình thêm sinh động, chúng tôi muốn thực hiện một sản phẩm kỷ niệm. Chúng tôi cũng chỉ thu âm ca khúc này trước đó 3 ngày.

Lệ Nam và Bảo Thy cùng ra mắt sản phẩm âm nhạc chung

- Sự nghiệp ca hát đòi hỏi đầu tư khá lớn. Có thể thấy Lệ Nam cũng đã chuẩn bị khá kỹ cho con đường ca hát của mình có phải nhờ vào sự hậu thuẫn quá lớn từ người yêu đại gia?

Gia đình tôi không khá giả nên tôi cũng không muốn phiền hà người nhà nhiều. Hầu hết mọi sự giúp đỡ tôi nhận được là từ phía gia đình Bảo Thy. Gia đình bạn ấy rất thương tôi. Sau chuyện cãi vã, gia đình bạn vẫn không trách gì. Khi chúng tôi quyết định công khai tình cảm, mẹ Bảo Thy còn nói với hai đứa: "Cố gắng năm tay cùng nhau vượt qua sóng gió. Chuyện gì cũng suy nghĩ trước rồi hãy hành động. Đừng hành động để hối hận điều gì hết". Bảo Thy có hỗ trợ cho công việc của tôi nhưng tôi không biết gia đình Bảo Thy có khá giả hay không vì tôi cũng không hỏi đến.

- Trước đó Nam Em có livestream về việc gia đình bạn bị Bảo Thy uy hiếp, sau đó lại hai người lại trở về bên nhau. Không ít người cho rằng cả hai đang tạo chiêu trò?

Tôi và Bảo Thy đã cãi nhau rất lớn do lúc đầu khi quen nhau chưa hiểu hết về đối phương. Ai cũng có lúc nóng giận, chuyện tình cảm lại càng không thể nói trước được. Khoảng thời gian xa Bảo Thy hầu như đêm nào tôi cũng khóc và không dám để mẹ biết. Tôi đã phải dùng thuốc an thần để ngủ vì quá nhiều suy nghĩ, áp lực. Mẹ tôi hiểu, thông cảm vì mẹ biết tuổi thơ của tôi không được may mắn như bao người. Điều tôi thiếu thốn nhất là tình cảm. Mẹ có hỏi: "Con có sao không?". Tôi phải trấn an mẹ: "Con không sao hết. Con vẫn bình thường". Mẹ tôi thấy, rất thương con gái nhưng không biết phải làm gì.

Chúng tôi quen nhau hơn một năm. Thời điểm tôi về nhà với gia đình là thời điểm tôi và Bảo Thy cãi nhau lớn nhất. Tôi chưa nghĩ sẽ chia tay hay tiếp tục mối quan hệ, tôi chỉ muốn có thời gian suy nghĩ. Nhưng vì tuổi trẻ có những chuyện không muốn lại xảy ra. Phải dùng từ “trẻ trâu” mới chính xác, nó làm cho tôi có cảm giác phải chọn gia đình hoặc người yêu của mình. Tôi suy nghĩ rất nhiều. Nhà tôi không phải dạng khá giả, tương lai của tôi còn khá dài và tôi phải suy nghĩ làm sao để không hối hận cho quyết định sự lựa chọn của mình.

Trong khoảng thời gian đó, tôi chịu rất nhiều áp lực từ phía gia đình và từ phía bạn. Tôi đổ bệnh, người ở bên cạnh chăm sóc tôi lại là bạn. Bạn đã biết lỗi của mình, nhận lỗi và tôi cho bạn cơ hội cuối cùng. Khoảng thời gian chúng tôi quay lại với nhau, Bảo Thy hoàn toàn thay đổi mọi thứ. Bạn làm cho tôi cảm thấy bất ngờ. Có lẽ, trong mối quan hệ giữa tôi và bạn trước đây, do công việc quá nhiều áp lực nên đôi khi tôi và bạn không dành thời gian suy nghĩ cho nhau, để hiểu cho nhau. Từ đó, có những mâu thuẫn mà cả hai không thể giải quyết được.

Lệ Nam thừa nhận chị em cô đang mâu thuẫn

- Vậy hiện tại mối quan hệ của bạn và Nam Em có phải rất căng thẳng?

Mẹ khó xử biết hai chị em tôi bất hòa. Về phía bên gia đình tôi chỉ có một mình mẹ tôi chấp nhận cho tôi về với Bảo Thy, còn lại không ai chấp nhận. Có mẹ, có bạn đã đủ làm tôi hạnh phúc và đủ dũng cảm vượt qua mọi thứ.

Lúc đầu Nam Em rất dễ thương, không hề có sự kì thị đối với những mối quan hệ đồng tính. Nam Em đôi khi còn hỏi tôi: "Quen người đồng giới cảm giác ra sao? Thích không?" Nhưng khi sự việc diễn ra, Nam Em vì bảo vệ chị mình, nghĩ Bảo Thy ăn hiếp tôi nên mới hành động như vậy.

Thật sự đến bây giờ cả hai chị em tôi vẫn chưa làm hoà được với nhau. Nam Em không nói gì cả, bản thân tôi cảm nhận như mình là người đứng ở giữa. Tôi làm mất uy tín của cả Bảo Thy lẫn Nam Em. Có lúc Nam Em lẫn Bảo Thy đều giận quá nghĩ sai về tôi. Tôi chỉ biết khóc. Có lúc buồn quá, tôi đi ra mộ cha và bà khóc nức nở. Tôi nhân ra bản thân phải mạnh mẽ đứng dậy, làm mọi cách để vượt qua và lấy lại cân bằng mọi thứ. Mình cứ uỷ mị khóc lóc mãi cũng không giải quyết được vấn đề gì. Tôi cũng không thể giải thích cho tất cả mọi nguòi hiểu tôi như thế này thế nọ. Bản thân tôi phải chứng minh cho mọi người hiểu đây chỉ là hiểu lầm. Gia đình tôi có truyền thống yêu thương nhau dù từ do, tôi và Nam Em sống xa nhau và cũng không hợp tính. Tuy nhiên, tôi nghĩ giai đoạn này chỉ là do hiểu lầm chứ Nam Em vẫn rất thương tôi.

- Chị có lo sợ cái bóng của Nam Em quá lớn sẽ khó vượt qua khi mình vào showbiz không?

Lúc trước khi chị em chưa mâu thuẫn, việc tôi vào showbiz, Nam Em vẫn muốn hỗ trợ giúp đỡ. Bản thân tôi là chị, tôi cũng có lòng từ trọng của riêng mình. Đối với con đường sự nghiệp của mình, tôi muốn đi bằng chính năng lực của mình, tôi muốn bản thân tự mở đường đi chứ không muốn ai khai đường để tôi đi cả. Mâu thuẫn chị em tôi không bắt nguồn từ chuyện tôi vào showbiz.

Em gái Nam Em của tôi có những thành công nhất định khiến tôi rất tự hào. Việc báo chí, mọi người cứ gắn cho tôi cái tên "chị gái hoa khôi Nam Em" khiến tôi hơi buồn. Tuy nhiên, trong tương lai, tôi sẽ cố gắng để mọi người nhìn tôi với cái tên Lệ Nam, là một nghệ sĩ và có tài năng thực sự, làm việc bằng đam mê của mình.

Còn về việc công khai tình yêu tôi không nghĩ đó là cản trở cho sự nghiệp của mình. Nếu chỉ nghĩ đến khó khăn, tôi đã không chọn. Một khi tôi đã chọn, tôi sẽ không hối hận. Bản thân mình cứng rắn vượt qua và chứng tỏ cho mọi người thấy chúng tôi yêu nhau và chúng tôi hoàn toàn làm mọi điều tốt đẹp cho xã hội.

- Cảm ơn và chúc chị luôn hạnh phúc!

Theo Linh Võ/Dân Việt