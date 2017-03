Chiếu phim nạn diệt chủng ở Iran

Đạo diễn bộ phim - Claude Lanzmann đã mất 11 năm để hoàn thành Shoah với độ dài hơn chín giờ, gồm nhiều thông tin điều trần có giá trị từ những nhân công và nạn nhân sống sót từ các trại tập trung Đức quốc xã trên toàn châu Âu thời kỳ Chiến tranh thế giới lần II. Phim được phát hành lần đầu vào năm 1985.



Để khán giả dễ theo dõi, phim được lồng tiếng Ả Rập. Bộ phim được thực hiện nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa những người Do Thái và Hồi giáo, cũng như chống lại việc phủ nhận có một giai đoạn diệt chủng như thế. Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad vẫn thường tỏ ra nghi ngờ tính chân thật của nạn diệt chủng người Do Thái. Ông cho rằng đó chẳng qua là trò ỉ ôi bịa đặt của Israel nhằm tranh thủ tình cảm của các nước phương Tây.



Bên cạnh việc chiếu cho khán giả vùng Vịnh, tháng tới phim sẽ được chiếu tại Liên hoan phim Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Tổ chức Aladdin đã dự định chiếu phim trên một kênh truyền hình Ai Cập song phải hoãn do tình hình bất ổn ở nước này.





Theo HOÀI CHI (TTO, AP, Jerusalem Post)