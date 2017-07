Chiêu trò của giám khảo: Nên chăng vừa đủ thì vui?

Mà đã là cuộc chơi thì hẳn nhiên cần có các chiêu trò của thí sinh lẫn ban giám khảo cho thêm phần xôm tụ.

Khi ca sĩ Ngọc Sơn nhảy nhót tưng bừng, còn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nằm dài ra sân khấu trong cương vị giám khảo chương trình Thần tượng Bolero mới diễn ra gần đây thì câu chuyện chiêu trò của các giám khảo game show được đem ra bàn tán xôn xao.

Làm quá cho đáng đồng tiền bát gạo

Game show càng lúc càng bão hòa, giám khảo càng lúc càng nhẵn mặt, áp lực thu hút khán giả đang đè nặng lên vai không chỉ các nhà sản xuất mà cả đè nặng lên các nghệ sĩ nổi tiếng được mời làm giám khảo game show với thù lao hậu hĩnh. Có thể thấy đang có một xu hướng các nhà sản xuất game show tìm mời những nghệ sĩ có khả năng ăn nói, đối đáp kiểu ăn miếng trả miếng mà giới showbiz gọi là “chặt chém” làm giám khảo game show. Những đối tượng giám khảo dẻo miệng này không chỉ nằm trong số các nghệ sĩ có thâm niên làm nghề tương đối lâu năm mà ngay cả những nghệ sĩ trẻ vừa có chút tiếng tăm cũng được quan tâm mời mọc. Theo đó, khán giả nhiều lần bất ngờ bởi khả năng ăn nói kiểu “chặt chém” của không ít nghệ sĩ. Văn Mai Hương khi ngồi ghế giám khảo Idol Kids đã được phong làm “thánh nói” với khả năng chiếm diễn đàn của mình. Phạm Hương khiến khán giả bật ngửa với khả năng “trả treo” đàn chị không kiêng dè khi ngồi giám khảo The Face với tuyên bố: “Tôi không đến đây làm hoa hậu thân thiện”.

Có vẻ như môtíp giám khảo như cãi nhau đang được nhà sản xuất The Face mùa giải năm nay và cả dàn giám khảo mới, trẻ của mình tận dụng triệt để. Ba cô người mẫu trẻ thành danh đang thi nhau hằm hè, chứng tỏ quyền lực đủ kiểu ở vai trò giám khảo The Face với những phát ngôn như hắt nước vào mặt nhau hay cạnh khóe nhau. Thậm chí mới đây nhà sản xuất The Face đã chủ động tung ra thông tin và một clip hai cô giám khảo Minh Tú và Lan Khuê của chương trình này như xô đẩy, muốn đánh nhau…



Giám khảo Đàm Vĩnh Hưng gần đây gây chú ý với nhiều người khi nằm dài trên sân khấu nghe thí sinh hát.

Ở những chương trình khác, người ta thấy Trấn Thành sau những trò như tranh nói, khóc lóc, kê kích đời tư đồng nghiệp… để gây chú ý khi làm giám khảo thì gần đây luôn cười to từ ghế giám khảo để lôi kéo người xem. Hay chỉ mới gần đây, trong đêm chung kết Thần tượng Bolero 2017, Đàm Vĩnh Hưng làm nổi mình bằng cách nằm dài ra sân khấu coi đàn anh. Không chỉ vậy anh còn ôm lấy đầu Quang Lê như đang chải tóc khiến khán giả không thể không ngó nhìn.

Vừa đủ vẫn vui

Game show ngoài là một cuộc thi mang ý nghĩa nào đó thì nó vẫn là cuộc chơi mang tính chất giải trí. Vậy nên chuyện những người tham gia vào một cuộc chơi tung ra chiêu trò gây thu hút dù ở bất cứ vai trò nào, đó là điều bình thường, có thể chấp nhận.

Không biết bao nhiêu lần khán giả ồ lên thích thú với những game show mà nghệ sĩ Bạch Tuyết tham gia khi bà khéo léo làm bật bản thân, gây sức nóng cho cả chương trình, khuấy động khán giả. Chẳng hạn, bất chợt bà ca một câu vọng cổ độc đáo, chỉ dẫn thí sinh một cách thể hiện khác đi, hay nói về một câu chuyện chuyên môn hấp dẫn. Nghệ sĩ Thành Lộc khi ngồi giám khảo chương trình Vietnam Got Talent những mùa đầu tiên cũng không ít lần làm khán giả thú vị khi anh đứng lên vỗ tay, hay lắc lư theo một màn trình diễn hào hứng, đặc sắc nào đó của thí sinh một cách rất thu hút, vui vẻ mà đúng mực. Chẳng hạn như cái cách Thành Lộc ồ à theo một cô bé hát bài HơRen lên rẫy rất trẻ con mà cũng rất đúng điệu khiến khán giả hào hứng hòa theo.

Nhìn rộng ra hơn, như ở chương trình Britain’s Got Talent 2009, ông trùm - bậc thầy chiêu trò game show của thế giới Simon Cowell đã khiến khán giả há hốc mồm kinh ngạc, sau đó vỗ tay ào ạt ngưỡng mộ ông, ngưỡng mộ thí sinh, qua đó chương trình cũng tăng giá trị gấp bội. Là bởi Simon đã yêu cầu một cậu bé 12 tuổi đang làm cả giám khảo và khán phòng đứng lên nhún nhảy theo phần trình diễn của mình dừng lại. Ông nói cậu bé đã sai và yêu cầu cậu hát một bài hát khác khiến chính cậu bé lẫn mọi người đều bối rối. Quả thật khi cậu bé hát một bài hát khác, mọi người đều sững sờ vì quả thật bài sau cậu bé còn hát hay hơn bài trước rất nhiều. Giám khảo Simon đã làm nổi mình lên như vậy.

Không sai khi các giám khảo game show gần đây tha hồ trưng trổ chiêu trò. Nhưng giữa một bên là giám khảo làm nổi mình, khuấy động game show bằng bản lĩnh nghề và sự duyên dáng và một bên là giám khảo gây chú ý bằng mọi giá, lắm lúc kỳ dị thì khán giả không thể không so đo, tiếc nuối, rằng nên chăng “chơi chiêu” vừa đủ cũng vui mà!