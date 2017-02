Chợ Viềng mua may bán rủi hôm nay khai hội

Đây là phiên chợ cầu may một năm chỉ họp duy nhất một lần; đặc biệt chợ họp chủ yếu từ buổi tối đến sáng sớm hôm sau.



Ai đến với chợ Viềng cũng đều đinh ninh một ý niệm: mua may bán rủi cho năm mới được bình an, may mắn. Dù là kẻ mua người bán, bất cứ ai đã đặt chân đến chợ đều không đặt nặng vấn đề lời lãi, người bán không nói thách quá cao, người mua không mặc cả quá lời bởi quan niệm những nỗi “băn khoăn” về giá cả sẽ làm mất đi tính tâm linh của phiên chợ này.



Với quan điểm mua may bán rủi nhiều người dân đến chợ cũng mong muốn đưa về một món đồ. Ảnh PHI HÙNG.

Theo truyền thống, chợ chủ yếu bán các nông cụ như: Quang gánh, liềm, cày cuốc... những thứ rất thiết thực với sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, phiên chợ cũng bán đồ cũ, cây cảnh... Tuy nhiên mặt hàng chủ lực của chợ Viềng ngày nay không còn là nông cụ mà chủ yếu là thịt bò thịt trâu và cây cối.



Chính vì quan điểm mua may bán rủi nên mỗi dịp chợ khai hội cũng có hàng vạn người đến tham dự dẫn đến tình trạng quá tải ở nhiều khu vực.



Chợ Viềng năm 2016

Được biết, năm nay Phòng CSGT Nam Định đã lập phương án, báo cáo giám đốc Công an tỉnh, triệu tập lực lượng CSGT các huyện, lực lượng CSCĐ và nhiều lực lượng chức năng khác để tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo giao thông an toàn trong lễ hội chợ Viềng.