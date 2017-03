‘Chơi vơi’ giành giải của giới phê bình tại LHP Venice

Giải thưởng của Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 66: * International Competition Jury (Giải thưởng của Ban giám khảo quốc tế) - Sư tử Vàng: Lebanon (đạo diễn Samuel Maoz, Israel - Pháp - Đức) - Sư tử Bạc: Women Without Men (đạo diễn Shirin Neshat, Đức - Áo - Pháp) * Grand Jury Prize (Giải thưởng chính) - Phim hay nhất: Soul Kitchen (đạo diễn Fatih Akin, Đức) - Nam diễn viên xuất sắc: Colin Firth (Phim A Single Man, Mỹ) - Nữ diễn viên xuất sắc: Ksenia Rappoport (Phim The Double Hour, Italy) - Giải Marcello Mastroianni cho nghệ sĩ trẻ: Jasmine Trinca (Phim The Big Dream, Italy) - Biên kịch xuất sắc: Todd Solondz (Phim Life During Wartime, Mỹ) - Giải Technical Contribution cho Thiết kế bối cảnh xuất sắc: Sylvie Olive (Phim Mr Nobody của đạo diễn Jaco Van Dormael, Pháp) Các giải thưởng khác: - Phim đầu tay xuất sắc: Engkwentro, của đạo diễn Pepe Diokno, Philippines) - Giải Venice Horizons Documentary cho phim tài liệu: 1428 (đạo diễn Du Haibin, Trung Quốc) - Giải Venice Horizons Special Mention: The Man’s Woman And Other Stories (đạo diễn Amit Dutta, Ấn Độ) - Giải Controcampo Italiano: Cosmonauta của Susanna Nichiarelli (Italy) - Giải hữu nghị đặc biệt: Negli Occhi do Daniele Anzillotti và Francesco Del Grosso (Italy) đồng đạo diễn - Giải thưởng hợp tác "Những ngày Venice và điện ảnh châu Âu: The Last Days of Emma Blank (đạo diễn Alex van Warmerdam, Hà Lan) - FIPRESCI Competition Prize: Lourdes (đạo diễn Jessica Hausner, Áo) - FIPRESCI Horizons and Critics week Prize: Adrift (Chơi vơi) (Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, Việt Nam - Pháp) Hạng mục Phim ngắn: - Giải Corto Cortissimo Lion cho phim ngắn hay nhất: First Born (đạo diễn Etienne Kallos, Nam Phi - Mỹ) - Phim châu Âu xuất sắc: Sinner, (đạo diễn Meni Philip, Israel) - Giải Corto Cortissimo Special Mention: Felicità (đạo diễn Salome Aleksi, Georgia).