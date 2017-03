Chồng cũ Vương Thu Phương lần đầu lên tiếng

Sự việc Vương Thu Phương bị đình chỉ trước đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012 dường như vẫn chưa đi đến hồi kết, bởi những bức ảnh cưới của cô trong quá khứ liên tiếp xuất hiện trên mạng. Bản thân giải vàng Siêu mẫu sau nhiều lần từ chối, cuối cùng cũng đã thừa nhận mình từng kết hôn với nhiếp ảnh gia Huy Phương vào cuối năm 2010, đồng thời "tố cáo" chính chồng cũ là người tung ảnh cưới lên mạng, khiến cô bị loại khỏi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vừa qua.

Mặc cho scandal lộ việc từng kết hôn đang khiến dư luận xôn xao, Vương Thu Phương vẫn xuất hiện trên sàn diễn thời trang vào tối 28/8.

Vương Thu Phương tâm sự rằng, trước khi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2012, cô đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với tin đồn từng kết hôn. Dù biết vì scandal này cô sẽ không bao giờ được danh hiệu cao nào trong cuộc thi nhưng cô vẫn quyết tâm thử sức để khẳng định mình. Thế nhưng cô đã rơi vào trạng thái hụt hẫng, sốc vì "tình người quá nhạt nhẽo". Cô khẳng định: "Tôi không suy đoán mà biết chắc chắn rằng ai là người nắm giữ những bức ảnh này và ra tay phá hỏng hết cả quá trình phấn đấu vất vả của mình".

Siêu mẫu cũng chia sẻ về cuộc hôn nhân tan vỡ dù chưa làm giấy tờ đăng ký: "Đám cưới của chúng tôi diễn ra vào cuối năm 2010, tại Hải Dương. Đến đầu năm 2011, giữa chúng tôi xảy ra những bất đồng, không thể cứu vãn. Thời gian sống chung ngắn ngủi này, tôi luôn lấy cớ đi làm để trốn tránh anh. Sau đó, tôi không chịu đựng được nữa, đã tìm cách vào TP HCM sống, hoàn toàn thoát khỏi cuộc hôn nhân không như mong muốn. Thực sự, trước đó chúng tôi có lên chính quyền, xin giấy chứng nhận độc thân, để chuẩn bị làm giấy đăng ký kết hôn. Nhưng sau khi cảm thấy không thể nào sống chung được nữa, cả hai đứa đều dẹp bỏ ý định làm giấy đăng ký kết hôn và đường ai nấy đi... Đến giờ này, cả tôi và anh Phương đều trong tình trạng độc thân, vẫn chờ đợi một tình yêu mới".

Lá thư dài của chồng cũ Vương Thu Phương trên trang Facebook cá nhân.

Trước những lời trách móc của giải vàng Siêu mẫu 2011, chồng cũ của cô (anh Huy Phương, nhân viên Bộ Y tế, cũng là nhiếp ảnh gia) đã chính thức lên tiếng bằng một bức thư dài trên trang Facebook cá nhân. Anh cho biết, hai năm qua, anh đã im lặng để bảo vệ cho vợ cũ, nhưng từ khi Vương Thu Phương thi Siêu mẫu và xảy ra tin đồn, không ít bạn bè, người thân đã gọi điện và "mắng" anh là đồ lừa đảo.

"Bạn bè, họ hàng, hàng trăm con người, những người thực sự quý mến được mời đến chung vui với gia đình… đều nghĩ mình và gia đình là thằng lừa đảo… xót xa, không có sự tổn thương nào lớn bằng sự tổn thương của những người thân mà mình vô tình hay cố ý gây ra cho họ. Lại im lặng, sự im lặng này thật đáng sợ… Có lúc nghĩ lại rằng tại sao mình phải làm vậy, muốn nói lên tất cả sự thật cho những người thân hiểu mình để khỏi chịu ấm ức, chịu đựng mọi điều thị phi trong gần 2 năm qua và cả những sự xúc phạm trong hiện tại… Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, là con người sống bằng cái tình, cái nghĩa… sự thiệt thòi của mình đổi bằng sự thành công của người khác vậy cũng có thể coi là sự an ủi rồi. Nghĩ như vậy sẽ thấy cuộc sống rất nhẹ… Đời người như gió qua", anh viết.

Đám cưới hạnh phúc của Vương Thu Phương vào cuối năm 2010.

Thời điểm A83 (Cục An ninh văn hóa, Bộ Công an) tìm đến nhà nhiếp ảnh gia Huy Phương để điều tra về lý lịch của Vương Thu Phương khi cô dự thi Hoa hậu Việt Nam, anh buộc phải làm theo ý họ và cung cấp toàn bộ thông tin, hình ảnh về cuộc hôn nhân đã tan vỡ. Anh ví mình "vinh hạnh" được thẩm vấn như "một thằng tội phạm" và ký vào các biên bản, tài liệu của cơ quan công an không chỉ một lần.

Trong những dòng cuối của bức thư, nhiếp ảnh gia Huy Phương còn có những lời nhắn nhủ dành cho vợ cũ: "Trong cuộc sống này ai cũng có quyền được mơ ước, được hoài bão và thực hiện giấc mơ cuộc đời ngay cả khi phải hy sinh và chấp nhận tất cả sự mất mát. Điều này đáng được trân trọng lắm chứ? Và quyền được thất bại, nó là hành trang cho con đường phía trước. Mong rằng các bạn đừng dồn cô ấy vào chân tường bằng những điều thị phi, hãy rộng lượng nhìn nhận đó chỉ là một rủi ro mà thôi… hãy cư xử với nhau bằng tình người của những con người với nhau".

Theo Hải Đường (Ngôi sao)