Chồng của danh ca Celine Dion qua đời tuổi 73

“Trong nỗi buồn vô tận, chúng tôi phải thông báo rằng ông Rene Angelil đã qua đời vào ngày 14-1 tại nhà riêng ở Las Vegas sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh ung thư. Lễ tang sẽ được tổ chức tại nhà riêng theo nguyện vọng của gia đình. Những thông tin khác sẽ được cung cấp trong vài ngày tới”, Reuters trích thông báo của danh ca Celine Dion trên Facebook.







Ca sĩ Celine Dion cùng chồng, ông Rene Angelil (Nguồn: The Guardian)

Ông Angelil kết hôn với Celine Dion vào năm 1994 và có với nhau ba người con là René-Charles (14 tuổi) và cặp song sinh Nelson và Eddy (năm tuổi).

Ông Angelil được chẩn đoán bệnh ung thư vòm họng vào năm 1999. Đến năm 2014, ca sĩ Dion tuyên bố giải nghệ, đồng thời hủy tất cả chuyến lưu diễn, trong đó có chuyến lưu diễn tại châu Á và Las Vegas để chuyên tâm chăm sóc người chồng của mình. Ông Angelil thôi làm quản lý cho vợ mình từ năm 2014.

Ông Angelil sinh ra ở Montreal, Canada năm 1942. Sau quãng thời gian quản lý một số nhóm nhạc, ông được cha mẹ của Celine Dion nhờ cậy làm quản lý cho cô với hy vọng ông sẽ giúp cô bé đạt được thành công trong sự nghiệp ca hát. Lúc này, Celine Dion mới 12 tuổi.

Khi Dion 28 tuổi, Angelil đã nói với giọng ca gốc Pháp làm mới hình ảnh của mình bằng việc thay đổi kiểu tóc và chỉnh sửa răng, và cả việc đăng ký học tiếng Anh để có thể thu âm được những ca khúc phù hợp với thị trường âm nhạc Mỹ.

Hôn nhân của họ ban đầu bị mẹ của Dion phản đối không chỉ do chênh lệch tuổi giữa hai người quá lớn, 26 tuổi mà còn bởi vì ông Angelil đã có ba người con riêng từ hai cuộc hôn nhân trước đó, giọng ca “My heart will go on” chia sẻ hồi năm 2013.