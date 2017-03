Chồng Dương Yến Ngọc phủ nhận đánh vợ

Chiều 1/9 tại TP HCM, cựu người mẫu Dương Yến Ngọc chủ động gặp gỡ báo chí giãi bày về cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Cô cho biết sau một thời gian chịu đựng, cô buộc phải lên tiếng về hành vi đánh đập tàn nhẫn của chồng.

Dương Yến Ngọc đưa ra bằng chứng bị đánh đập.

Dương Yến Ngọc khẳng định cô và chồng là doanh nhân Trần Thông đã ly thân từ tháng 4 và ký vào lá đơn ly hôn vào ngày 6/8. Trong thời gian chờ ly hôn, vì thương con, cô về sống chung với chồng và con trai. Tuy nhiên, cô kể rằng luôn bị đánh đập một cách dã man. Nhiều trận đánh khiến cô bị chấn thương nặng nề, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần. Theo cô, bạn bè cùng gia đình hai bên biết chuyện ra sức khuyên can chồng cũ nhưng anh vẫn không thay đổi. "Những trận đánh đập tôi đều có hai người giúp việc, hàng xóm và bảo vệ nơi chúng tôi ở làm chứng", Dương Yến Ngọc nói.

Không chịu đựng được những trận đánh đập của chồng, cựu người mẫu đã dọn ra khỏi nhà vào ngày 2/8. Cô bức xúc vì sau khi ly hôn, ngày 7/8 cô trở lại thu dọn đồ đạc cá nhân và thăm con nhưng không ngờ bị chồng cũ tiếp tục đánh dã man, ảnh hưởng đến dung mạo và khiến kế hoạch tham gia đoàn phim Những ngọn nến trong đêm 2 bị gián đoạn. Từ khoảng thời gian đó, cô không được gặp lại con trai và liên tục nhận được những tin nhắn hăm họa, nếu không trở về chồng cũ sẽ ôm con nhảy lầu tự tử.

Khi được hỏi về nguyên nhân dẫn đến việc bị đánh đập, Dương Yến Ngọc cho biết Trần Thông vốn rất yêu cô nhưng lại có máu ghen. Khi chồng cũ nghe những đồn thổi về chuyện cô ngoại tình đâm ra nóng nảy, không kiểm soát được hành động. "Tôi không làm bất cứ điều gì khiến mình hổ thẹn với lương tâm. Tôi không thể nào chịu được sự hành hạ của chồng cũ. Tôi mong muốn nhận được sự bảo vệ của pháp luật và gặp lại con trai của mình", Dương Yến Ngọc nói.

Dương Yến Ngọc và chồng Trần Thông.

Trần Thông xác nhận vợ chồng họ đã ly dị. Theo anh, lý do của đổ vỡ hôn nhân là vợ thiếu trách nhiệm với con và nợ nần. "Vợ cũ tôi thường xuyên ra ngoài, không đoái hoài gì đến con mình. Tôi không thích việc cô ấy mang con ra để lăng xê hình ảnh của mình. Tôi không chịu nổi mới ly hôn", chồng cũ Dương Yến Ngọc nói. Anh khẳng định không có hành động dọa dẫm đưa con ra tự tử. Những điều vợ anh nói ra đều là do bị hoang tưởng. Anh cũng phủ nhận việc anh đánh đập hành hạ vợ. Hình ảnh vợ cũ anh đưa ra là hậu quả của việc đi sửa mũi, thẩm mỹ.

"Dương Yến Ngọc đang nợ nần chồng chất và luôn lấy danh nghĩa của tôi ra để vay nợ bạn bè. Ai quen biết Ngọc điều biết cô ấy cờ bạc. Tôi không còn liên quan đến cô ấy vì đã ly hôn. Tôi cũng không sợ những lời tố cáo của cô ấy vì tôi đã đủ tình đủ nghĩa với Dương Yến Ngọc rồi", anh Trần Thông chia sẻ.

Dương Yến Ngọc đã trình bày vụ việc đến cơ quan công an và hồ sơ của cô đã được công an quận 7, TP HCM, thụ lý. Đại diện công an quận 7 cho biết họ đã nhận được hồ sơ của cựu người mẫu và đang trong quá trình xử lý.

Dương Yến Ngọc sinh năm 1979 là người mẫu cùng thời với Xuân Lan. Ngoài sàn catwalk, cô bén duyên điện ảnh khi góp mặt trong các bộ phim như "1735 km", "Cú đấm", "Tiger team"... Năm 2007, Yến Ngọc từ giã sàn diễn, kết hôn với giám đốc công ty dược Diệp Thành Nguyên. Họ có một đứa con nhưng hôn nhân kết thúc năm 2011 vì không hạnh phúc.

Năm 2013, Dương Yến Ngọc có thai với doanh nhân Trần Thông. Họ đăng ký kết hôn sau khi con trai ra đời một tháng. Tháng 7/2014, Dương Yến Ngọc tố chồng lăng nhăng. Sau đó vài tháng, cô giảng hòa với chồng và cả hai thường xuyên xuất hiện trước công chúng với hình ảnh hạnh phúc. Tháng 8 vừa qua, họ ra tòa ly dị.

