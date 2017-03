Christian Bale hợp tác cùng Trương Nghệ Mưu

Theo NGUYÊN PHẠM ( TTO, AP, CRI)



Dựa trên cuốn tiểu thuyết The 13 women of Nanjing (13 phụ nữ Nam Kinh) của nhà văn Nghiêm Ca Linh, Nanjing heroes kể về 13 cô gái điếm tình nguyện thay thế các nữ sinh viên đại học đến phục vụ binh sĩ Nhật xâm lược.Trong phim, Christian Bale sẽ khắc họa hình tượng một giáo sĩ Mỹ - người đã che giấu các cô gái điếm và những sinh viên tại nhà thờ của mình suốt thời gian xảy ra cuộc thảm sát thành phố Nam Kinh của quân đội Nhật năm 1937.Trước Bale, rất nhiều tên tuổi lớn như Brad Pitt, Tom Cruise, Tom Hank, Leonardo DiCaprio đều nhắm đến vai diễn này. Cuối cùng, ngôi sao của The dark knight (Hiệp sĩ bóng đêm) được chọn vì khả năng thể hiện nhiều loại nhân vật và sự hết mình cho các vai diễn của anh. Ngoài ra, đạo diễn Trương Nghệ Mưu còn ấn tượng đặc biệt với sự nghiên cứu kỹ lưỡng của Bale về cuộc thảm sát tại Nam Kinh.“Tôi cho cậu ấy tên một vài cuốn sách về cuộc thảm sát và lần sau, khi tới gặp cậu ấy tôi thấy những cuốn sách đó nằm mở ở trên bàn. Điều này khiến tôi thật sự xúc động” - Trương Nghệ Mưu nói.Với Nanjing heroes, Trương Nghệ Mưu góp thêm một tác phẩm nữa vào loạt phim về đề tài cuộc xâm lược của Nhật Bản được phát hành gần đây gồm City of life and death (Thảm sát ở Nam Kinh) của đạo diễn Lục Xuyên và John Rabe của Florian Gallenberger.Trương Nghệ Mưu hi vọng có thể tạo nên cách tiếp cận đề tài mới khi câu chuyện được kể lại qua cách nhìn của một phụ nữ. Đồng thời, ông mong muốn sự xuất hiện của Christian Bale sẽ làm bộ phim tăng sức hút với khán giả nước ngoài.“Chúng ta đã làm rất nhiều phim về cuộc thảm sát Nam Kinh nhưng theo cách chúng ta tự kể chuyện cho mình nghe. Lớp công chúng trẻ phương Tây dường như chẳng biết gì sự kiện này.Vì vậy tôi hi vọng bằng cách làm trên có thể lôi cuốn 100 hoặc 200 triệu bạn trẻ xem phim và sau đó họ biết được những gì đã xảy ra tại thành phố Nam Kinh năm 1937” - Trương Nghệ Mưu nói.Với mức kinh phí đầu tư 90 triệu USD, Nanjing heroes được thực hiện bằng cả tiếng Anh và tiếng Hoa. Dự kiến phim sẽ ra mắt công chúng vào tháng 12 năm sau.