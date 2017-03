Chu Kiệt thừa nhận lái xe gây tai nạn

Diễn viên 'Hoàn châu cách cách' bị nghi đâm xe rồi bỏ chạy

Theo trạm giao thông tỉnh Triều Dương, đêm 2/6, họ nhận được cuộc điện thoại báo có một vụ tai nạn xảy ra. Cảnh sát tới hiện trường, thấy một chiếc xe taxi đụng độ với chiếc Mercedes Benz. Ba người trên taxi bị thương được đưa vào viện. Trong khi đó, người lái xe Mercedes Benz không có tại hiện trường. Các nạn nhân và nhân chứng khẳng định tài xế chính là nam diễn viên Chu Kiệt (Zhou Jie).

Theo điều tra ban đầu, cảnh sát xác định chiếc xe Mercedes Benz đăng ký dưới tên Chu Kiệt. Khi các nhà chức trách gọi điện, chỉ có bạn của anh nhấc máy. Cảnh sát tìm đến chỗ ở của Chu Kiệt theo địa chỉ đăng ký nhưng anh không có nhà.

Lúc 4h chiều ngày 3/6, Chu Kiệt đã tự giác tới sở cảnh sát Triều Dương trình báo vụ việc. Anh thừa nhận đã gây tai nạn. Anh cho biết lý do rời khỏi hiện trường: “Tôi cảm thấy không khỏe, ngực bị ép chặt và đau. Do đó tôi đã tới bệnh viện kiểm tra”. Anh cũng khẳng định không bị say rượu khi lái xe. Nam diễn viên đem theo kết quả kiểm tra sức khỏe, nồng độ cồn trong máu lúc đó của anh là 0.

Phía cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra thêm về vụ việc. Trong số các nạn nhân vụ tai nạn đang điều trị tại bệnh viện, cô gái 24 tuổi Lưu phải phẫu thuật mắt cá chân. Khi được hỏi về việc Chu Kiệt ra trình báo cảnh sát, cô nói: “Là người của công chúng, anh ấy càng phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Tôi hy vọng sẽ nhận được lời xin lỗi trực tiếp của Chu Kiệt”.