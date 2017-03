Chưa có dấu hiệu vi phạm Luật Cạnh tranh

Giá cao do phí bản quyền cao Trả lời báo chí, ông Cao Văn Liết, Tổng Giám đốc VSTV, nói: “Giá của bản quyền các chương trình thể thao cao là do chi phí chuyển nhượng các cầu thủ quốc tế ngày càng cao và mức giá này sẽ do nhà cung cấp quyết định. Ngoài việc phải trả chi phí bản quyền cao, VSTV còn đầu tư vào bản quyền phát sóng hơn 70 kênh truyền hình khác để mang đến cho khách hàng sự ổn định về số lượng kênh mà K+ cung cấp cho khách hàng của mình”. Vấn đề mấu chốt là tại sao VSTV không chia sẻ quyền phát sóng giải ngoại hạng Anh với các đài phát khác, ông Liết lý giải: “Việc hợp tác với các đơn vị truyền hình để chia sẻ chi phí bản quyền không phải là VSTV chưa thực hiện. Tuy nhiên, việc hợp tác này còn tùy thuộc vào thiện chí của nhiều bên”.