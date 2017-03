Chưa đồng thuận vị trí xây nhà hát giao hưởng

BÊN PHẢN ĐỐI Chưa rõ lý do xây nhà hát Vẫn chưa làm rõ lý do vì sao chọn vị trí xây nhà hát tại công viên 23-9. Tính cấp thiết của dự án này ra sao cũng chưa được đề cập. KTS NGUYỄN KHỞI Vài năm nữa xây cũng không sao Ai vào xem, bao nhiêu người thụ hưởng loại hình nghệ thuật này trong khi nếu giữ công viên thì người nghèo nhất cũng được hưởng. Như tôi là giáo sư cũng không có tiền xem, mà có đi xem chắc cũng không hiểu. Vài năm nữa xây nhà hát cũng không hại gì TS NGUYỄN MINH HÒA, Trường ĐH KHXH&NV BÊN ỦING HỘ Sẽ là biểu trưng của TP TP không thể thiếu công trình phục vụ loại hình nghệ thuật đỉnh cao. Công trình cũng sẽ là tác phẩm nghệ thuật về kiến trúc, biểu trưng cho TP. KTS KHƯƠNG VĂN MƯỜI, Chủ tịch Hội KTS TP.HCM Sự lan tỏa không thể thiếu Vé xem nhạc giao hưởng chỉ 60.000-350.000 đồng, hiện nhiều chương trình không còn chỗ đứng. Sự lan tỏa dù nhỏ nhưng không thể thiếu, nếu mọi người không được hướng dẫn khuyến khích tiếp thu giá trị tinh thần đẹp đẽ thì là điều rất đáng buồn. Nghệ sĩ violon TĂNG THÀNH NAM 1999: UBND TP.HCM cho phép xây dựng nhà hát ở vị trí Công ty Xổ số kiến thiết (23 Lê Duẩn, quận 1). 2009: Chuyển dự án nhà hát về Công viên 23-9, Sở VH-TT&DL mời đơn vị tư vấn thiết kế Busman and Haberer (Đức) thiết kế sơ bộ với quy mô 1.500 chỗ, mức đầu tư 1.408 tỉ đồng. 2011: Dừng dự án ở Công viên 23-9, dời nhà hát sang xây dựng ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. 2012: UBND TP quyết định dời dự án về lại Công viên 23-9. 4-2013: Sở VH-TT&DL trình UBND TP về chỉ định thầu tư vấn thiết kế dự án nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch tại Công viên 23-9.